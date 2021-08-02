 Шпигунство на користь Росії: в Берліні затримали співробітника британського посольства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2021

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Новини

Шпигунство на користь Росії: в Берліні затримали співробітника британського посольства

Чоловік, який працював у посольстві Великобританії в Берліні, ймовірно, передавав російським спецслужбам документи і отримував за це гроші.

Посольство Великобританії в Берліні

Посольство Великобританії в Берліні

У Берліні за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали співробітника посольства Великобританії. Про це в середу, 11 серпня, повідомляє Федеральна прокуратура Німеччини. У приватному помешканні чоловіка, а також за місцем його роботи проводяться обшуки.

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За наведеними даними, чоловік на ім'я Девід С. щонайпізніше з листопада 2020 року ніби за гроші передавав російській спецслужбі документи. Слідчі з'ясували, що щонайменше один раз чоловік передав документи, які отримав на своїй роботі. Суми, які виплачувала йому російська спецслужба, наразі не встановлені, йдеться у повідомленні прокуратури.

Затримання співробітника британського посольства в Берліні є результатом спільної діяльності німецьких та британських слідчих, додали у прокуратурі. 11 серпня суд має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу для Девіда С.

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Як повідомлялося, в червні цього року Федеральна прокуратура Німеччини затримала російського громадянина Ільнура Н. запідозрою в шпигунстві. Росіянина підозрюють у тому, що "найпізніше з початку жовтня 2020 року він співпрацював з російською розвідкою". Зараз Ільнур Н. перебуває в слідчому ізоляторі.

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