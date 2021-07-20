Телефон Макрона могли прослуховувати за допомогою Pegasus

Телефони президента Франції Еммануеля Макрона і членів уряду країни могли прослуховувати спецслужби Марокко за допомогою ізраїльської системи електронного шпигунства Pegasus. Один з телефонних номерів Макрона був виявлений в списку номерів, які, ймовірно, прослуховувалися, заявив у вівторок, 20 липня, Лоран Рішар, голова правозахисної організації Forbidden Stories, яка брала участь в журналістському розслідуванні.

При цьому незрозуміло, чи став телефон Макрона об'єктом хакерської атаки. Крім того, за цими даними, в списку марокканських спецслужб опинилися телефони низки членів французького уряду. Французька газета Le Monde повідомила, що телефон Макрона був занесений у реєстр в березні 2019 року. За її даними, серед потенційних жертв стеження також був колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп.

Єлисейський палац заявив про розслідування

Єлисейський палац заявив про проведення відповідного розслідування. Уряд зробить все, щоб прояснити ситуацію, йдеться в заяві, повідомляє інформагенція AFP.

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Тим часом німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що в список для можливого прослуховування були включені номери 14 глав держав і урядів. Серед них - колишній прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі, глави урядів Марокко і Пакистану Саадеддін Отмані і Імран Хан.

Розслідування "проєкту Pegasus"

18 липня були опубліковані результати кількамісячного журналістського розслідування "проєкт Pegasus", до якого було залучено 16 редакцій, серед яких німецькі NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit, а також правозахисні організації Amnesty International та Forbidden Stories. У розпорядження журналістів і правозахисників потрапив список з 50 тисяч телефонних номерів - потенційних цілей стеження - з кількох десятків країн.

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За даними проєкту, влада авторитарних держав і різні спецслужби могли роками стежити за сотнями правозахисників, журналістів і політиків, використовуючи шпигунську програму, розроблену ізраїльською фірмою NSO Group. У понад 1000 випадків вдалося ідентифікувати власників цих номерів, серед яких виявилися, зокрема, високопоставлені політики, адвокати, журналісти і правозахисники з Франції, США, Індії, Марокко, Мексики, Угорщини та цілої низки інших країн.

У Марокко та у компанії NSO, яка є розробником системи Pegasus, обвинувачення у прослуховуванні політиків відкидають.