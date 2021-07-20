 Прокуратура Парижа розслідує прослуховування журналістів за допомогою програми Pegasus | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2021

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Прокуратура Парижа розслідує прослуховування журналістів за допомогою програми Pegasus

Журналістів у десятках країн світу прослуховували за допомогою ізраїльської програми Pegasus. Про це свідчать результати журналістського розслідування. Французькі правоохоронці перевіряють інформацію.

Israel | NSO Group

Штаб-квартира NSO Group неподалік від Тель-Авіва

Прокуратура в Парижі розслідує ймовірне прослуховування французьких журналістів за допомогою шпигунської програми Pegasus, розробленої ізраїльською фірмою NSO Group. У прокуратурі повідомили у вівторок, 20 липня, що слідство перевіряє інформацію про ймовірне створення злочинних угруповань і втручання в особисте життя, передає інформагенція AFP.

У Франції спецслужби Марокко могли прослуховувати, зокрема, засновника платформи журналістських розслідувань Mediapart Едві Пленеля, одну з журналісток цього видання і колишню співробітницю сатиричної газети Canard enchaîné, пише AFP.

Що таке "Проєкт Pegasus"

Влада авторитарних держав та різноманітні спецслужби могли роками стежити за сотнями правозахисників, журналістів і політиків за допомогою шпигунської програми, розробленої ізраїльською фірмою NSO Group. Про це свідчать результати журналістського розслідування "Проєкт Pegasus", опубліковані 18 липня німецькими ЗМІ, які брали в ньому участь.

У розпорядження журналістського консорціуму з 16 редакцій, серед яких німецькі суспільно-правові медіакомпанії NDR, WDR, видання Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, а також правозахисні організації Amnesty International та Forbidden Stories, потрапив список із 50 тисяч телефонних номерів - потенційних цілей стеження - з кількох десятків країн.

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У понад 1000 випадків власників цих номерів вдалося ідентифікувати. Серед них - високопоставлені політики, адвокати, журналісти та правозахисники з Франції, США, Індії, Марокко, Мексики, Угорщини та низки інших країн.

Із деякими з них зв'язалися й надали незалежним IT-експертам 44 випадковим чином обрані телефони з операційними системами iOS і Android. На 37 із них знайшли сліди шпигунського програмного забезпечення. Смартфони Apple теж виявилися вразливими.

У заяві від імені NSO Group вказано, що клієнти фірми - виключно офіційні державні організації, що використовують її продукцію для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею, педофілами і викрадачами дітей.

Троянська програма Pegasus здатна миттєво інсталюватися на телефоні жертви. Для цього досить один раз натиснути на надіслане зловмисниками посилання. Після цього користувач програми отримує доступ до всіх файлів і додатків на чужому смартфоні, включно з камерою і мікрофоном. Про існування цієї програми відомо з 2016 року.

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