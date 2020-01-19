 Спецслужби могли стежити за журналістами й політиками - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2021

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Спецслужби могли стежити за журналістами й політиками - ЗМІ

Спецслужби авторитарних держав могли роками стежити за допомогою шпигунських програм за сотнями журналістів, адвокатів та політиків, виявило масштабне журналістське розслідування.

Штаб-квартира NSO Group неподалік Тель-Авіва

Штаб-квартира NSO Group неподалік Тель-Авіва

Влада авторитарних держав та різноманітні спецслужби могли роками стежити за сотнями правозахисників, журналістів і політиків за допомогою шпигунської програми, розробленої ізраїльською фірмою NSO Group. Про це свідчать результати журналістського розслідування "Проєкт Pegasus", опубліковані у неділю, 18 липня, німецькими ЗМІ, які брали в ньому участь.

У розпорядження журналістського консорціуму, що включав 16 редакцій, серед яких німецькі суспільно-правові медіакомпанії NDR, WDR, видання Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, а також правозахисні організації Amnesty International та Forbidden Stories, потрапив список із 50 тисяч телефонних номерів - потенційних цілей стеження - з кількох десятків країн.

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У понад 1000 випадків власників цих номерів вдалося ідентифікувати. Серед них - високопоставлені політики, адвокати, журналісти та правозахисники з Франції, США, Індії, Марокко, Мексики, Угорщини та низки інших країн.

З деякими з них зв'язались, і надали незалежним IT-експертам 44 випадковим чином обрані телефони з операційними системами iOS і Android. На 37 з них були знайдені сліди шпигунського програмного забезпечення. Смартфони Apple також вразливі для нього.

NSO Group: застосування програми легітимне

У заяві від імені NSO Group зазначається, що клієнти фірми - виключно офіційні державні організації, що використовують її продукти для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею, педофілами і викрадачами дітей.

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Раніше висловлювалися підозри, що Pegasus міг застосовуватися в оточенні саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі, убитого в 2018 році в будівлі генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі. NSO Group категорично заперечує це.

Троянська програма Pegasus здатна миттєво встановитися на телефон жертви, досить один раз натиснути на надіслане зловмисниками посилання. Після цього користувач програми отримує повний доступ до всіх файлів і додатків на чужому смартфоні, включно з камерою і мікрофоном. Про існування цієї програми відомо з 2016 року.

Дивитись відео 03:18

Як працюють програми стеження спецслужб?

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