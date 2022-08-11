Росіяни знову обстріляли центр Харкова

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 серпня.

На цій сторінці DW розповідала про події четвеhга, 11 серпня (час київський).

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За середу 10 серпня російська армія випустили близько 200 мін та снарядів по Сумській області, повідомляє голова військової адміністрації Дмитро Живицький. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, проте зруйновано чимало приватних осель у Білопільській, Краснопільській, Новослобідській, Сумській і Хотінській громадах.

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Посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей звинуватив США у підбурювання "української кризи", пише Reuters. "Як ініціатор і головний підбурювач української кризи, Вашингтон, запроваджуючи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну. Їхня кінцева мета - виснажити і розчавити Росію затяжною війною та кийком санкцій", - зазначив дипломат в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС.

Reuters звертає увагу: його аргументація дуже схожа з виправданнями самої Росії щодо розв'язаної в Україні війни. Крім того, на думку Ханьхуея, китайсько-російські відносини вступили в "найкращий період в історії, який характеризується найвищим рівнем взаємної довіри, найвищим ступенем взаємодії та найбільшим стратегічним значенням".

++08.30++

Від ранкового удару по центру Харкова ніхто не постраждав, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Втім, другий день поспіль російська армія безперервно обстрілює селище Циркуни. Вчора протягом дня зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж, поранення отримала 76-річна жінка.

++08.15++

З окупованого РФ Ізюму на Харківщині, хочуть виїхати близько 10 тисяч людей, повідомив депутат міської ради Максим Стрельник в ефірі інформаційного телемарафону. "За нашими даними близько 10 тисяч цивільних громадян очікують на евакуацію, тому що зимовий сезон вже наближається, а ситуація з теплопостачанням катастрофічна", - сказав Стрельник. Наразі виїхати на підконтрольну територію України "дуже складно, але можливо" завдяки волонтерам, міжнародним організаціям та органам держвлади, зазначив депутат. За його словами, ситуація в місті важка, адже окупанти "всю свою злість виміщають на мирних мешканцях". Крім того, гуманітарна ситуація в Ізюмі скрутна, мешканцям критично не вистачає ліків через руйнування всіх медзакладів і розграбування аптек.

++08.00++

Швейцарія надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги, повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс. "Додаткова гуманітарна допомога для України. Швейцарія цього тижня надсилає 100 тонн вантажів, включно з медичним та протипожежним обладнанням", - написав Кассіс у своєму Twitter. Він нагадав, що з березня країна надіслала в Україну вже 5,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

++07.50++

О пів на пяту ранку російська армія обстріляла центр Харкова. "Усього було чотири прильоти, один за одним", пише мер міста Ігор Терехов, втім не уточнює вид зброї. За його інформацією один з ударів прийшовся на подвірря житлового будинку в Київському районі міста, відомостей про постраждалих поки немає.

++07.45++

РФ наступала поблизу п'ятьох населених пунктів України, втім безуспішно, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Так, російські сили намагалися просунутися біля Григорівки та Верхньокам’янського, Бахмутського та Зайцевого, що на Донеччині, а також у Дніпропетровській області - біля Павлівки, однак відійшли з втратами, зазначають у Генштабі. Наразі бої тривають на Донеччині - в районі Івано-Дар’ївки, Вершини, Дачі, Мар’їнки та Пісків.

РФ й досі прагне здобути повний контроль над територіями Луганщини, Донеччини та намагається утримати тимчасово захоплені райони Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

З авіації російські сили обстріляли Донеччину - райони біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Авдіївки, Новомихайлівки, Пречистівки і Золотої Ниви, а також південь України - неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великого Артакового та Лозового. Під вогнем важкого озброєння РФ - населені пункти Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запорізької області, Дніпропетровщини, а також Херсонщини та Миколаївщини.

++07.30++

Російські інформагентства та сайти самопроголошеної "ДНР" повідомляють про обстріл українськими Збройними силами пивного заводу в Донецьку - в результаті одна людина загинула, ще двох поранено. До того ж на підприємстві стався витік аміаку - місцеві мешканці отримали смс-розсилку з попередженням: сидіти вдома та дихати через ватно-марлеві пов'язки. Близько 2-ї години ночі витік начебто зупинили.

Командування ЗСУ поки ніяк не прокоментувало ці повідомлення.

++07.15++

На Донеччині набирає сили особливий режим руху транспорту. Армія заборонила вивозити з області екскаватори та тягачі, а всередині регіону перевозити алкоголь на продаж призначений для продажу алкоголь. Заборони діють до закінчення воєнного стану