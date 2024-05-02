Росіяни обстріляли село на Донеччині - загинуло двоє людей

Армія РФ обстріляла село Мемрик Донецької області з РСЗВ "Град", внаслідок чого двоє людей загинули, а ще двоє були поранені. Серед загиблих - 12-річна дитина.

Російська армія ввечері четверга, 2 травня, обстріляла село Мемрик Новогродівської громади Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинули, а ще двоє були поранені. Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Дві людини загинули і дві поранені внаслідок обстрілу Мемрика Новогродівської громади. Серед загиблих - 12-річна дитина. Двоє поранених доставлені до лікарні. Сьогодні ввечері росіяни обстріляли Мемрик із "Градів" - за попередньою інформацією, пошкоджено сім приватних будинків", - зазначив він.

Також Філашкін закликав всіх жителів області до евакуації.

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Нагадаємо, що російська армія вдень четверга, 2 травня, вдарила по місту Дергачі Харківської області керованими авіабомбами, внаслідок чого постраждали восьмеро дітей та 75-річний чоловік.

Пізно ввечері 1 травня російська балістична ракета влучила в сортувальне депо та відділення "Нової пошти" в Одесі, внаслідок чого постраждали 14 мешканців міста.