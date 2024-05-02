РФ вдарила авіабомбами по Харківщині - поранено 8 дітей

Армія РФ 2 травня скинула дві керовані авіабомби на місто Дергачі на Харківщині, внаслідок чого поранено 8 дітей та 75-річного чоловіка.

Російська армія вдень четверга, 2 травня, вдарила по місту Дергачі Харківської області керованими авіабомбами, внаслідок чого постраждали восьмеро дітей та 75-річний чоловік. Про це у Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Два влучання, одне із них - біля спортивного клубу, інше - в землю. Загалом внаслідок російського удару постраждали восьмеро дітей та чоловік похилого віку. Серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості. Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а у ще одного зафіксували легкі травми - без потреби в госпіталізації", - зазначив він.

За словами Синєгубова, жодного військового об'єкта поряд з місцями влучань не було.

Нагадаємо, що 1 травня російська армія обстріляла село Лелюківка Шевченківської громади Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого загинула жінка.

Також 1 травня росіяни обстріляли селище Золочів Богодухівського району Харківської області керованими авіабомбами, внаслідок чого загинуло двоє людей, а ще восьмеро - постраждали.