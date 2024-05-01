РФ обстріляла Харківщину та Донеччину - загинули троє людей

Армія РФ вдень 1 травня обстріляла місто Гірник Донецької області та село Лелюківка Харківської області. Кількість поранених унаслідок обстрілу Золочева Харківської області зросла до восьми осіб.

Російська армія вдень середи, 1 травня, обстріляла місто Гірник Донецької області з ракетної системи залпового вогню (РСЗВ) "Ураган", внаслідок чого загинули дві особи, а ще шестеро - дістали поранення. Про це у Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Дві людини загинули і шестеро поранені - такі попередні наслідки обстрілу Гірника. Росіяни атакували місто "Ураганами" сьогодні по обіді. Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік", - зазначив він.

Також Філашкін додав, що остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом.

На Харківщині загинула 67-річна жінка

Також у середу російська армія обстріляла село Лелюківка Шевченківської громади Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого загинула жінка.

"Близько 12 години окупанти обстріляла село Лелюківку Шевченківської громади, що на Куп'янщині. На жаль, 67-річна жителька, яка отримала поранення внаслідок обстрілів, померла в лікарні", - зазначив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Золочеві зросла кількість поранених

Кількість поранених унаслідок обстрілу Золочева Харківської області тим часом зросла до восьми осіб, про що повідомило міністерство внутрішніх справ України.

"За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу Золочева двоє людей загинули й вісім дістали поранень. Серед поранених - 11-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні МВС.

Раніше повідомлялося про шістьох поранених і двох загиблих. Як зазначається, за попередніми даними, ворог завдав удару авіабомбами УМПБ Д-30.