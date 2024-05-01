Росія атакувала КАБами Золочів на Харківщині: двоє загиблих

У селищі Золочів на Харківщині двоє людей загинули у автівці під час атаки, шестеро зазнали поранень внаслідок скидання авіабомб.

Російські війська у середу, 1 травня, обстріляли селище Золочів Богодухівського району Харківської області керованими авіабомбами. Внаслідок атаки відомо про двох загиблих - батька і доньку, і шестеро постраждалих. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов .

"Загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка, обидва місцеві, перебували у автівці в районі влучання ворожого КАБу. 74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами. Їх стан оцінюється як середній", - написав він у Telegram. Також постраждали 11-річний хлопчик, двоє чоловіків і жінка. Всім їм надали медичну допомогу на місці.

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За даними Синєгубова у селищі Пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили про досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Золочів розташований за 40 кілометрів від Харкова.

Раніше цього ж дня російська армія поцілила у Київський район Харкова, а також у села Липці і Весела. Всюди обійшлось без жертв, зазначають у Харківській ОВА.

Нагадаємо, в середині квітня була оголошена примусова евакуація родин з дітьми з прифронтових районів Харківської області. Йшлося про 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад.

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