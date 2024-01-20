Росіяни набирали військових в "армію Порошенка" - ЗМІ

Щонайменше трьох бійців Міжнародного легіону, який підпорядковується Головному управлінню розвідки (ГУР) міністерства оборони України, росіяни вербували вступити нібито в "приватну армію" колишнього президента Петра Порошенка. Це з'ясувало журналістське розслідування The Kyiv Independent .

У матеріалі, опублікованому ввечері п'ятниці, 19 січня, зазначається, що восени вже колишнім бійцям Легіону прийшли електронні листи від нібито представників Порошенка. У листопаді відбулася їхня перша розмова через Zoom начебто з самим Порошенком. Бійці вважали, що експрезидент створює батальйон особистої охорони і хоче найняти їх на зарплату 12 тисяч євро в місяць.

На початку січня відбувся ще один відеодзвінок з "Порошенком", який знову був одягнений у те саме вбрання та сидів у тому ж місці, що й в листопаді. Також, за словами бійців, відео з "Порошенком" не співпадало зі словами, а деякі його жести повторювалися. Вони списали це на поганий зв'язок.

Під час дзвінка "Порошенко" поводив себе дивно: назвав президента Володимира Зеленського "диктатором", питав про готовність повстати проти того і навіть обіцяв убити. Також "Порошенко" розпитував їх про слабкі місця в лінії фронту, вербування до Легіону, військову оплату та моральний дух військових.

Троє чоловіків визнали, що у них були підозри щодо справжності співрозмовника, але через проблеми в Легіоні і бажання отримати кращу роботу вони не зважали на це. Зрештою співпрацювати з нібито Порошенком один боєць відмовився, а двоє інших "вирішили подивитися контракт, і якби там було щось не те - відмовитись".

Їм сказали приїхати в офіс Порошенка, щоб підписати контракт. На вході треба було сказати пароль "Верховний головнокомандувач". Коли іноземці прийшли до офісу Порошенка, їх там ніхто не чекав.

Представник партії Порошенка "Європейська солідарність" у відповіді на запит Kyiv Independent зазначив, що їм нічого не відомо про дзвінки, але "очевидно, що мета цього - провокація, щоб завдати шкоди Україні".

Як зазначається в розслідуванні, ймовірно, від імені "Порошенка" з бійцями спілкувались громадяни РФ Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, більш відомі як пранкери "Вован і Лексус" . Крім притаманного їм стилю, на них, зокрема, вказує і електронна адреса, з якої надходили листи.