Росія знехтує резолюцією ООН щодо репарацій Україні

Росія виступає категорично проти резолюції Генасамблеї ООН про репарації Москви Україні, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у вівторок, 15 листопада.

"Природно, організатори цього процесу намагаються завершити пограбування наших ЗВР (золото-валютних резервів - Ред.), які були абсолютно незаконним чином заблоковані. Власне, (це. - Ред.) формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Рішення це не є юридично зобов'язальним, так ми до нього і будемо ставитися. (...) Категорично проти цього", - сказав Пєсков журналістам, цитує "Інтерфакс".

Він зазначив, що "Росія робитиме все, що можливо" для недопущення вилучення заморожених російських активів.

Напередодні, 14 листопада, відбулась 11-а надзвичайна сесія, присвячена Україні, яка дає змогу обходити вето будь-якого з постійних членів Радбезу, у цьому випадку - РФ. На ній Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо необхідності притягнення РФ до відповідальності за порушення нею міжнародного права під час вторгнення в Україну, а також створення механізму компенсації Києву збитків, завданих російськими агресорами.

Ухвалення документа підтримали 94 країни, 73 - утрималися, ще 14 виступили проти. Серед держав, які голосували проти резолюції, зокрема РФ, Білорусь, Сирія, Іран, Зімбабве, Куба, Китай, Еритрея, Малі, Центральноафриканська Республіка.

Створення міжнародного реєстру збитків

Держави, які підтримали резолюцію, вважають, що Росія має нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включно з відшкодуванням збитків. Вони також рекомендували створити міжнародний реєстр отриманих збитків для документування доказів та інформації про них.

Постійний представник РФ Василій Небензя під час сесії закинув, що автори резолюції у такий спосіб "хочуть отримати можливість використовувати заморожені російські активи на фінансування поставок зброї Києву і погашення боргів за вже передане озброєння".

Водночас постпред України Сергій Кислиця зауважив, що в 1991 році СРСР голосував за те, щоб зобов'язати Ірак відшкодувати збитки, які ця країна завдала Кувейту. "Тільки за останній місяць Росія практично знищила половину української енергетичної системи, залишивши мільйони українців напередодні зими без світла, без води і тепла", - зазначив Кислиця.

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