Росія атакувала вночі південь України 20 дронами

Росія атакувала вночі південь України 20 дронами9 травня 2024 р.
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Російські війська в ніч проти четверга, 9 травня, запустили по Україні 20 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.
Протиповітряна оборона збила 17 з них на території Одеської області, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Місцева влада не повідомляла про будь-які наслідки роботи ППО на Одещині.
На Миколаївщині - приліт "шахеда"
Тим часом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що "шахед" влучив у будівлю колишнього будинку культури в Первомайському, внаслідок чого вона частково зруйнована. Внаслідок прильоту почалася пожежа, що охопила 200 квадратних метрів. Постраждалих немає.