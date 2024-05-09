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Росія атакувала вночі південь України 20 дронами

Анастасія Шепелева
9 травня 2024 р.

РФ спрямувала 9 травня ударні безпілотники по Україні. ППО збила 17 БпЛА в Одеській області, приліт - у Миколаївській.

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БпЛА "Шахед"
"Шахед"Фото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

Російські війська в ніч проти четверга, 9 травня, запустили по Україні 20 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

Протиповітряна оборона збила 17 з них на території Одеської області, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. 

Місцева влада не повідомляла про будь-які наслідки роботи ППО на Одещині.

На Миколаївщині - приліт "шахеда" 

Тим часом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що "шахед" влучив у будівлю колишнього будинку культури в Первомайському, внаслідок чого вона частково зруйнована. Внаслідок прильоту почалася пожежа, що охопила 200 квадратних метрів. Постраждалих немає.

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