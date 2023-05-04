Як колишні військові (не) працевлаштовуються?

Кількість вакансій для колишніх військових через кризу кадрів стабільно зростає. За даними рекрутерів, понад 88% опитаних компаній в Україні готові вперше наймати на роботу ветеранів. Чи легко ветеранам повернутися на ринок праці після фронту? Розбиралася DW.

Брак кадрів під час війни, зокрема через мобілізаціюта еміграцію людей, - одна з причин, через яку бізнес дедалі частіше залучає ветеранів на роботу, вважають в Українському ветеранському фонді.



Утім, невпевненість та страх упередженості з боку компаній часто змушують ветеранів приховувати свій статус, кажуть аналітики сервісів з пошуку роботи. Вакансій, де готові надати перевагу ветеранам, більше, ніж резюме з вказаним статусом учасника бойових дій.