РФ зміцнює оборонні позиції на півдні України - британська розвідка

Росія переміщує живу силу, техніку й оборонні запаси між Маріуполем, Запоріжжям і Херсоном. Також росіяни посилюють заходи безпеки у Мелітополі, заявило міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки у Twitter в неділю, 17 липня.

Британська розвідка зазначає, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже більше місяця. Окрім того, останні політичні заяви керівництва України попереджають про майбутні наступальні операції з метою витіснення Росії з територій, які вона зараз контролює.

Тому у Великобританії вважають, що російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на "очікувані українські наступальні дії, на вимоги, висунуті міністром оборони РФ Сергієм Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює проти командних пунктів, логістичних вузлів і зосередження військ".

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"Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня у той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, це свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", - додає британська розвідка.

Київ закликає мешканців окупованих територій до евакуації

На початку липня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що жителі окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, мають евакуюватися, використовуючи "усі доступні способи". За її словами, це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення.

Верещук додала, навіть якщо людей буде депортовано до Росії, то Україна знайде можливість допомогти людям повернутись. "Треба шукати можливість виїхати, бо наші збройні сили будуть деокуповувати. Це будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі й так все розуміють", - сказала вона.

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