РФ вночі скинула авіабомби на Глухів: є постраждалі

Попередньо п'ятеро людей постраждали в результаті нічного авіаудару по Глухову в Сумській області. Дніпропетровщину атакували "шахедами".

48 хв. тому 48 хв. тому

48 хв. тому 48 хв. тому

У ніч на суботу, 6 травня, російські РФ завдали удару керованими бомбами по Сумській області, внаслідок чого в Глухові попередньо постраждало п'ятеро осіб, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє Оперативне Командування "Північ".

"Близько 22:13 5 травня завдано авіаудару, 2 КАБ із ворожого літака СУ-35, по н.п. Глухів. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватних домоволодіння та навчальний заклад. Попередньо постраждали п'ятеро осіб", - ідеться в повідомленні, опублікованому в соціальних мережах у суботу вранці.

Дніпропетровщину атакували "шахедами"

Уночі атаки зазнала також Дніпропетровщина: українські сили ППО збили чотири безпілотники. "Військові з повітряного командування "Схід" приземлили всі чотири "Шахеди", - написав повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За його даними, уламки збитих дронів упали в Синельниківському районі, де вони вибили вікна в п'яти приватних будинках. "Понівечені дві господарські будівлі та лінія електропередач. Люди неушкоджені", - ідеться в повідомленні. Крім того, голова ОВА повідомив про артилерійський обстріл Марганецької громади Нікопольського району із РСЗВ "Град", обійшлося без постраждалих.

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу армія РФ завдала 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню