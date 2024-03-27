РФ вночі атакувала дронами: є пошкодження і поранений

ППО знищила 10 з 13 "шахедів" у трьох областях. В Ізюмі внаслідок влучання є пошкодження та поранений.

Російські війська в ніч на середу, 27 березня, запустили по Україні 13 ударних дронів типу Shahed із Курської області РФ.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), 10 "шахедів" протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити - в межах трьох областей: Харківської, Сумської та Київської.

В Ізюмі є пошкодження та поранений

Як уточнили в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА), над територією регіону знищили два дрони.

У поліції Харківської області повідомили, що три безпілотники атакували Ізюм. "Внаслідок влучання БпЛА пошкоджено приміщення навчального закладу та житлового будинку", - йдеться в повідомленні. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранення дістав 62-річний охоронець, але госпіталізації не потребував.

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