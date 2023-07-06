РФ висилає дев'ятьох дипломатів Фінляндії

Дев'ятьох співробітників посольства Фінляндії в РФ і фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі оголошено персонами нон ґрата. Москва з 1 жовтня відкликає згоду на діяльність генконсульства.

Посла Фінляндії в Росії Антті Гелантерю викликали до міністерства закордонних справ РФ, де йому "заявлено рішучий протест". Одночасно з цим дев'ять співробітників посольства Фінляндії в Москві та фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі оголошено персонами нон ґрата. Про це в четвер, 6 липня, повідомили в МЗС РФ.

Москва також вирішила відкликати з 1 жовтня згоду "на діяльність генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі", зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві. Фінській стороні вручено відповідні дипломатичні ноти МЗС Росії.

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У Москві вважають, що вступ Фінляндії до НАТО створює загрозу безпеці РФ, а також звинувачують Гельсінкі в підтримці Києва зброєю, у "конфронтаційній антиросійській політиці" і перешкодах у питаннях видачі віз росіянам.

Черговий пакет військової допомоги Україні від Фінляндії

У четвер уряд Фінляндії оголосив, що надасть Україні черговий, 17-й пакет військової допомоги, в рамках якого, зокрема, передасть засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду. Україна отримає від Фінляндії в рамках цього пакету озброєнь на суму у 105 мільйонів євро. З міркувань безпеки точніші деталі про зміст пакету допомоги, терміни та шляхи його транспортування не розголошуються.

Загалом Фінляндія вже надала Україні військової допомоги на суму близько 1,2 мільярда євро.

Із Фінляндії вислали дев'ятьох представників дипустанов РФ

У червні з Фінляндії вислали дев'ятьох представників російських дипломатичних установ. Фінляндія активно заморожує активи російських олігархів та інших осіб, які перебувають під санкціями, запровадженими у відповідь на розв'язану Росією війну проти України. На кінець квітня було заморожено активи 1710 фізичних або юридичних осіб на суму близько 244 мільйонів євро, повідомляло раніше видання Helsingin Sanomat.

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У МЗС Фінляндії 17 травня вказали, що Росія заморозила банківські рахунки фінських дипломатичних представництв. Ішлося про посольство Фінляндії в Москві та генеральне консульство в Санкт-Петербурзі. За словами глави фінського зовнішньополітичного відомства Пеккі Гаавісто, Фінляндія надіслала Росії у зв'язку з цим ноту протесту.