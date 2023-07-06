  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

РФ висилає дев'ятьох дипломатів Фінляндії

Максим Сидоржевський | Катерина Вєнкіна
2 год. тому

Дев'ятьох співробітників посольства Фінляндії в РФ і фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі оголошено персонами нон ґрата. Москва з 1 жовтня відкликає згоду на діяльність генконсульства.

https://p.dw.com/p/4TWm1
Будівля МЗС РФ
Будівля МЗС РФФото: Vladimir Pesnya/SNA/IMAGO

Посла Фінляндії в Росії Антті Гелантерю викликали до міністерства закордонних справ РФ, де йому "заявлено рішучий протест". Одночасно з цим дев'ять співробітників посольства Фінляндії в Москві та фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі оголошено персонами нон ґрата. Про це в четвер, 6 липня, повідомили в МЗС РФ.

Москва також вирішила відкликати з 1 жовтня згоду "на діяльність генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі", зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві. Фінській стороні вручено відповідні дипломатичні ноти МЗС Росії.

Читайте також: Як та навіщо Фінляндія будує паркан на кордоні з Росією

У Москві вважають, що вступ Фінляндії до НАТО створює загрозу безпеці РФ, а також звинувачують Гельсінкі в підтримці Києва зброєю, у "конфронтаційній антиросійській політиці" і перешкодах у питаннях видачі віз росіянам.

Черговий пакет військової допомоги Україні від Фінляндії

У четвер уряд Фінляндії оголосив, що надасть Україні черговий, 17-й пакет військової допомоги, в рамках якого, зокрема, передасть засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду. Україна отримає від Фінляндії в рамках цього пакету озброєнь на суму у 105 мільйонів євро. З міркувань безпеки точніші деталі про зміст пакету допомоги, терміни та шляхи його транспортування не розголошуються.

Загалом Фінляндія вже надала Україні військової допомоги на суму близько 1,2 мільярда євро.

Із Фінляндії вислали дев'ятьох представників дипустанов РФ

У червні з Фінляндії вислали дев'ятьох представників російських дипломатичних установ. Фінляндія активно заморожує активи російських олігархів та інших осіб, які перебувають під санкціями, запровадженими у відповідь на розв'язану Росією війну проти України. На кінець квітня було заморожено активи 1710 фізичних або юридичних осіб на суму близько 244 мільйонів євро, повідомляло раніше видання Helsingin Sanomat.

Читайте також: У Фінляндії фіксують рекордний рівень міграції з РФ

У МЗС Фінляндії 17 травня вказали, що Росія заморозила банківські рахунки фінських дипломатичних представництв. Ішлося про посольство Фінляндії в Москві та генеральне консульство в Санкт-Петербурзі. За словами глави фінського зовнішньополітичного відомства Пеккі Гаавісто, Фінляндія надіслала Росії у зв'язку з цим ноту протесту.

Фінляндія відгородиться від Росії парканом

 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зеленський на пресконференції з болгарським прем’єром Денковим

Україна та Болгарія активізують співпрацю в сфері оборони

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Поле в Україні, засіяне зерновими

Ринок землі в Україні: чи підтвердилися побоювання критиків?

Ринок землі в Україні: чи підтвердилися побоювання критиків?

Економіка3 год. тому
Міхеіл Саакашвілі під час судового засідання в Тбілісі

Як у Грузії відреагували на відео зі виснаженим Саакашвілі

Як у Грузії відреагували на відео зі виснаженим Саакашвілі

Політика5 год. тому
3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ на позиціях біля Бахмуту, 2 липня 2023

Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше

Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше

Конфлікти8 год. тому
Капеланка Катерина Семенюк

Мама п'ятьох дітей стала капеланкою і їздить на "нуль"

Мама п'ятьох дітей стала капеланкою і їздить на "нуль"

Суспільство8 год. тому
Прапор України на тлі логотипу НАТО

Саміт НАТО: Що можуть пообіцяти Україні, а що - ні

Саміт НАТО: Що можуть пообіцяти Україні, а що - ні

Політика10 год. тому
external

Як довго системи ППО зможуть захищати небо

Як довго системи ППО зможуть захищати небо

Конфлікти10 год. тому01:37 хв.
На головну сторінку