РФ відмовилася надавати ОБСЄ щорічні дані про армію

Росія цього року не надала ОБСЄ інформацію про свої збройні сили, як передбачено міжнародним договором. Представник РФ заявив, що Україна теж вийшла з договору, а низка країн не запросили росіян на свої військові бази.

Росія відмовилася від участі в щорічному обміні даними про збройні сили, передбаченому Віденським документом 2011 року для членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це в понеділок, 6 березня, повідомила американська Асоціація з контролю над озброєннями (Arms Control Association) з посиланням на лист російської сторони і неназваного європейського представника.

Цю інформацію в коментарі російському виданню РБК підтвердив глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов.

Про рішення не надавати дані про свої збройні сили за 2023 рік Росія повідомила сторони ще 16 січня, коли Гаврилов направив відповідного листа представнику Боснії і Герцеговини Сініше Бенцуну, який був головою Форуму зі співпраці в галузі безпеки ОБСЄ. Як йшлося в листі Гаврилова, цей крок пов'язаний із рішенням Чехії "призупинити свої зобов'язання" щодо Росії та відмовою України також цього року брати участь у щорічному обміні військовою інформацією в рамках Віденського документа.

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"Ключовий принцип дипломатії - це принцип взаємності. Ми просто не могли допустити, щоб у разі передачі даних про російські збройні сили наша інформація потрапила до згаданих держав", - заявив Гаврилов РБК.

У листі російська сторона також звинуватила в недотриманні різних положень Віденського документа низку інших учасників угоди, зокрема Болгарію, Польщу і Францію - за те, що вони не запросили Росію на свої військові бази.

Що таке Віденський документ

Віденський документ про заходи зміцнення довіри і безпеки було ухвалено 30 листопада 2011 року. Його метою є підвищення стабільності та зменшення загрози виникнення воєнних конфліктів у країнах, що входять до ОБСЄ.

Згідно з договором, держави-члени ОБСЄ повинні щорічно обмінюватися інформацією про військові сили та основні системи озброєнь, про заходи в галузі оборони та військові бюджети. Документом передбачено механізм консультацій і співпраці щодо незвичайної військової діяльності, а також небезпечних інцидентів військового характеру.

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