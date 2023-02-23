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Депутати з України і Литви бойкотують засідання Парламентської асамблеї Організації безпеки та співробітництва в Європі через присутність на ньому російської делегаціїФото: Lisa Leutner/AP Photo/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Україна і Литва бойкотують ПА ОБСЄ через делегатів із Росії

Степан Смишляєв
15 хв. тому

Делегації з України і Литви відмовилися брати участь в роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ через присутність російських представників.

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Депутати з України і Литви бойкотують дводенне засідання Парламентської асамблеї Організації безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ), яке розпочалося у Відні у четвер, 23 лютого, через присутність на ньому російської делегації, повідомляє dpa.

Ще восени минулого року постійна делегація Верховної Ради України вимагала розробити механізм відсторонення росіян від роботи ПА ОБСЄ, а коли цього не зробили - оголосила бойкот. Напередодні лютневого засідання асамблеї парламентарі з 20 країн закликали Австрію не видавати візи російським учасникам, але уряд країни заявив, що повинен це зробити, оскільки штаб-квартира цієї організації знаходиться у Відні і видав візи підсанкційним росіянам.

Загальні дебати ПА ОБСЄ , які відбудуться у п'ятницю, 24 лютого, будуть присвячені річниці вторгнення Росії в Україну, однак ухвалення рішень з цієї тематики не очікується. Президентка Асамблеї Маргарета Седерфельт запевнила, що зустріч не стане майданчиком для російської пропаганди.

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Україна хоче реформувати ПА ОБСЄ

Українські парламентарі прибули у Відень, однак не беруть участь у заходах ПА ОБСЄ. Вони окремо зустрілися з делегаціями Австрії, Канади, Великобританії, Румунії та Фінляндії, наполягаючи на виключенні Росії.

Членкиня української делегації в ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук повідомила, що українці провели "низку важливих зустрічей з метою реформування Парламентської асамблеї ОБСЄ".

"Маємо з колегами спільне бачення майбутнього ОБСЄ - для ефективного функціонування організація має бути реформована. Представники РФ як держави-агресора не можуть блокувати роботу організації, яка заснована для підтримання безпеки в Європі", - написала вона у Facebook.

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