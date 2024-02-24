Росія відкликала п'ять літаків після ураження А-50 - ГУР

За даними ГУР МО, ще одним наслідком знищення російського літака А-50 стало відкликання з бойових місій двох винищувачів Су-35 та трьох Су-34, які мали завдавати удари поблизу Авдіївки.

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України у суботу, 24 лютого, заявило, що після ураження літака дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50У Росія припинила місії двох бортів Су-35, а також трьох Су-34, які виконували завдання поблизу російського Міллерово.

За наведеними даними, частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки. На підтвердження збиття судна А-50У 23 лютого ГУР МО оприлюднило запис радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35, на якому один з пілотів повідомив, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

У Росії лишилося менше 10 А-50

Російський літак А-50У збили поблизу Приморсько-Ахтарська над Азовським морем 23 лютого. Останній свій зліт А50У здійснив з аеродрому "Ахтубінськ" та мав виконувати бойові завдання поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ - Зерноград, зазначили в ГУР МО. За операцію зі знищення А-50У відповідали ГУР МО України та Повітряні сили ЗСУ.

Модель А-50У є новою модернізованою версією А-50, яку армія РФ використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість такого літака становить 350 мільйонів доларів.

До того, 14 січня українські військові також збили А-50. За даними ГУР, після цього у Росії залишалося до 10 літаків А-50 двох модифікацій.

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