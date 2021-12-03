У міноборони України вивчають доцільність призову на військову службу

Міністрество оборони разом зі Збройними силами України вивчають доцільність та потребу призову на строкову військову службу. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у п'ятницю, 3 грудня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Поки що ми вивчаємо разом із Головнокомандувачем і Генеральним штабом (Збройних сил, - Ред.) доцільність та потребу саме призову на строкову військову службу. Моя позиція поки що приблизно така: можливо, нам не потрібно на такий довгий період (призовної служби, - Ред.), можливо, його зробити коротшим і готувати потенціал наших майбутніх захисників, захисниць для того, аби вони були готові", - цитує Резнікова агенція "Українськi новини"

За словами міністра, для вивчення ситуації із призовом потрібно ще трохи часу, і потім він публічно повідомить про рішення. Нині в Україні є одночасно і контрактний підхід, і призов, нагадав Резніков. "250 тисяч, згідно із законом, чисельність Збройних сил, та 11 тисяч буде додано за рішенням парламенту", - зазначив він.

Згідно зі статтею 23 закону "Про військовий обов'язок та військову службу", строк строкової військової служби в армії становить: 18 місяців - для призовників, які не мають вищої освіти, і 12 місяців - для призовників з академічним ступенем магістра.

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Також Резніков наголосив на важливості введення закону про територіальну оборону та національний спротив з 1 січня, зазначивши, що він передбачає основний базовий резерв армії.

Нагадаємо, Резнікова призначили на посаду міністра оборони на початку листопада. Після цього він припустив можливість скасування обов’язкового призову до армії. "Моя мрія, щоб, за великим рахунком, ми перейшли до професійної армії”, - заявив він.