 У міноборони України вивчають доцільність призову на військову службу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У міноборони України вивчають доцільність призову на військову службу

Міністр оборони Олексій Резніков припускає, що термін строкової військової служби може бути скорочено.

Срок служби призовників в Україні може бути скорочено

Срок служби призовників в Україні може бути скорочено

Міністрество оборони разом зі Збройними силами України вивчають доцільність та потребу призову на строкову військову службу. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у п'ятницю, 3 грудня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Поки що ми вивчаємо разом із Головнокомандувачем і Генеральним штабом (Збройних сил, - Ред.) доцільність та потребу саме призову на строкову військову службу. Моя позиція поки що приблизно така: можливо, нам не потрібно на такий довгий період (призовної служби, - Ред.), можливо, його зробити коротшим і готувати потенціал наших майбутніх захисників, захисниць для того, аби вони були готові", - цитує Резнікова агенція "Українськi новини"

За словами міністра, для вивчення ситуації із призовом потрібно ще трохи часу, і потім він публічно повідомить про рішення. Нині в Україні є одночасно і контрактний підхід, і призов, нагадав Резніков. "250 тисяч, згідно із законом, чисельність Збройних сил, та 11 тисяч буде додано за рішенням парламенту", - зазначив він.

Згідно зі статтею 23 закону "Про військовий обов'язок та військову службу", строк строкової військової служби в армії становить: 18 місяців - для призовників, які не мають вищої освіти, і 12 місяців - для призовників з академічним ступенем магістра.

Читайте також: Відмова від призову в Україні: курс на меншу, але ефективнішу армію

Також Резніков наголосив на важливості введення закону про територіальну оборону та національний спротив з 1 січня, зазначивши, що він передбачає основний базовий резерв армії.

Нагадаємо, Резнікова призначили на посаду міністра оборони на початку листопада. Після цього він припустив можливість скасування обов’язкового призову до армії. "Моя мрія, щоб, за великим рахунком, ми перейшли до професійної армії”, - заявив він.

Дивитись відео 04:35

Призов у Бундесвер: чому в армії ФРН можуть відновити строкову службу (31.08.2020)

DW.COM

"За" і "проти" призову - досвід німецького Бундесверу (відео)

Генштаб ЗСУ хоче скоротити кількість призовників на строкову військову службу. У ФРН обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Чому?  

Аудіо й відео до теми

Українська армія без призову: загроза чи необхідна реформа? (21.11.2019)  

Реклама

Докладно

Анґела Меркель на церемонії прощання з посадою в Берліні, 2 грудня 2021 року

Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

Анґела Меркель офіційно залишає посаду канцлерки Німеччини, яку вона обіймала 16 років - з 2005 року. Фотодобірка DW.  

Символічне зображення молекул водню H2

Водень для ФРН: "блакитний" від РФ і "зелений" з України?

Новий уряд Німеччини готовий імпортувати будь-який водень, але вчені сумніваються у його водневій стратегії.  