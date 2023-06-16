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Резніков анонсував створення ІТ-коаліції для України

Валерій Сааков
1 год. тому

Естонія та Люксембург пообіцяли взяти провід у створенні ІТ-коаліції для України в рамках формату "Рамштайн", заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Резніков анонсував створення ІТ-коаліції для України
Резніков анонсував створення ІТ-коаліції для УкраїниФото: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував створення західними партнерами ІТ-коаліції для України. Про це він повідомив після засідання партнерів України в форматі "Рамштайн", що пройшло в четвер, 15 червня.

За словами Резнікова, міністри оборони Естонії Ханно Певкур і Люксембургу Франсуа Бауш підтримали "його ідею" щодо створення такої коаліції та готові взяти провід у цьому.

"Отже, ще одна коаліція для забезпечення перемоги України вже на горизонті. Це обов'язково переросте у щось цікаве, тож слідкуйте за новинами", - написав Резніков у Twitter.

Після засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" низка країн оголосили розширення оборонної допомоги, зокрема засобами протиповітряної оборони (ППО).

Досі у рамках формату "Рамштайн" партнери створювали так звані "коаліції" для скоординованого забезпечення України певним видом озброєнь, як-от "протиповітряна коаліція", "танкова коаліція", "авіаційна коаліція" тощо.

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