На тлі "Рамштайну" Україні пообіцяли засоби ППО та снаряди

Перед 13-м засіданням у форматі "Рамштайн" кілька країн пообіцяли ЗСУ нові засоби ППО на 100 мільйонів євро та тисячі артилерійських боєприпасів. Генсек НАТО очікує ще більшої підтримки України.

Напередодні 13-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке пройде в Брюсселі у четвер, 15 червня, кілька партнерів пообіцяли надати Збройним силам України (ЗСУ) додаткову військову допомогу.

Засоби ППО на 100 мільйонів євро

Литва разом із Великобританією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією купить для ЗСУ засоби протиповітряної оборони (ППО) на 107,5 мільйона євро.

"Закупівля засобів ППО сімома країнами посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру, цивільне населення та військовослужбовців", - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Внесок Вільнюса становитиме шість мільйонів євро, повідомили в литовському міноборони .

Це буде перший з п'яти запланованих пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель Міжнародного фонду для України. Сім країн зібрали майже 608 мільйонів євро для фонду, яким керує Великобританія. В рамках першого етапу закуповуються бойові й розвідувальні дрони, які прибудуть до України цього літа. Тим часом Лондон пообіцяв внести до Фонду додаткові 292 мільйони євро в найближчому майбутньому.

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Тисячі артилерійських снарядів

Норвегія та Данія домовились надати ЗСУ додатково дев'ять тисяч артилерійських снарядів. Як ідеться в заяві міністерства оборони Норвегії, снаряди надасть Осло, тоді як Копенгаген передасть запали й заряди до них.

Норвегія також передасть сім тисяч боєприпасів зі своїх запасів до тих видів озброєнь, які вже були відправлені в Україну. 155-міліметрові артилерійські снаряди можуть використовуватися в декількох типах артилерійських систем, у тому числі в самохідних артилерійських установках (САУ) М109, які Норвегія вже передала Україні раніше.

Столтенберг очікує "багато нових зобов'язань"

Водночас генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив перед початком засідання у форматі "Рамштайн", що очікує "багато нових зобов'язань" щодо постачання зброї та боєприпасів в Україну.

За його словами, основна увага буде зосереджена на підтримці вже поставлених систем озброєнь, "що означає, що вони мають боєприпаси, запасні частини, технічне обслуговування, ремонтні можливості".

Столтенберг також привітав рішення низки країн-членів НАТО забезпечити підготовку українських пілотів. "Це важливо, і це дозволить нам на більш пізньому етапі також прийняти рішення про постачання винищувачів четвертого покоління, таких як, приміром, F-16", - цитує агентство Reuters.