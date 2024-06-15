Reuters: МКС перевіряє дані про кібератаки РФ на Україну

Reuters: МКС перевіряє дані про кібератаки РФ на Україну15 червня 2024 р.
Прокурори Міжнародного кримінального суду (МКС) розлідують російські кібератаки на цивільну інфраструктуру України як можливі воєнні злочини. Про це у п'ятницю, 14 червня, повідомила агенція Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомих зі справою.
Це перше підтвердження розслідування атак у кіберпросторі міжнародними прокурорами. У разі зібрання достатніх доказів це може призвести до видачі ордерів на арешт.
За словами одного з джерел, слідство перевіряє атаки на інфраструктуру, які поставили під загрозу життя через порушення електропостачання та водопостачання, переривання з’єднань із службами екстреного реагування або виведення з ладу мобільних служб передачі даних, які передають попередження про повітряний напад.
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Прокурори МКС працюють разом із українськими командами над розслідуванням "кібератак, скоєних з початку повномасштабного вторгнення" у лютому 2022 року, зазначає одне з джерел.
Два інші джерела підтвердили, що вони вивчають кібератаки в Україні, і сказали, що вони можуть бути скоєні ще 2015 року, коли Росія захопила і анексувала Кримський півострів. У стадії вивчення перебувають щонайменше чотири великі атаки на енергетичну інфраструктуру, повідомили Reuters два джерела, знайомі з перебігом розслідування.
За словами високопоставленого джерела, одна з груп російських хакерів, які потрапили під приціл МКС, відома у колах дослідників кібербезпеки під назвою Sandworm, і, на думку українських чиновників та кіберекспертів, пов'язана з російською військовою розвідкою.
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Команда Центру з прав людини при Школі права Каліфорнійського університету в Берклі розслідує кібератаки Sandworm на українську цивільну інфраструктуру з 2021 року та направила конфіденційні подання до МКС у 2022 та 2023 роках, у яких виявила п’ять кібератак, які, за її словами, можуть бути визнані військовими злочинами.
Офіс прокурора МКС від коментарів відмовився.