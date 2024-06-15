Reuters: МКС перевіряє дані про кібератаки РФ на Україну

Прокурори Міжнародного кримінального суду перевіряють дані про російські кібератаки на цивільну інфраструктуру України як про можливі воєнні злочини, повідомляє Reuters.

Прокурори Міжнародного кримінального суду (МКС) розлідують російські кібератаки на цивільну інфраструктуру України як можливі воєнні злочини. Про це у п'ятницю, 14 червня, повідомила агенція Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомих зі справою.

Це перше підтвердження розслідування атак у кіберпросторі міжнародними прокурорами. У разі зібрання достатніх доказів це може призвести до видачі ордерів на арешт.

За словами одного з джерел, слідство перевіряє атаки на інфраструктуру, які поставили під загрозу життя через порушення електропостачання та водопостачання, переривання з’єднань із службами екстреного реагування або виведення з ладу мобільних служб передачі даних, які передають попередження про повітряний напад.

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Прокурори МКС працюють разом із українськими командами над розслідуванням "кібератак, скоєних з початку повномасштабного вторгнення" у лютому 2022 року, зазначає одне з джерел.

Два інші джерела підтвердили, що вони вивчають кібератаки в Україні, і сказали, що вони можуть бути скоєні ще 2015 року, коли Росія захопила і анексувала Кримський півострів. У стадії вивчення перебувають щонайменше чотири великі атаки на енергетичну інфраструктуру, повідомили Reuters два джерела, знайомі з перебігом розслідування.

За словами високопоставленого джерела, одна з груп російських хакерів, які потрапили під приціл МКС, відома у колах дослідників кібербезпеки під назвою Sandworm, і, на думку українських чиновників та кіберекспертів, пов'язана з російською військовою розвідкою.

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Команда Центру з прав людини при Школі права Каліфорнійського університету в Берклі розслідує кібератаки Sandworm на українську цивільну інфраструктуру з 2021 року та направила конфіденційні подання до МКС у 2022 та 2023 роках, у яких виявила п’ять кібератак, які, за її словами, можуть бути визнані військовими злочинами.

Офіс прокурора МКС від коментарів відмовився.