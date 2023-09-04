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Британська розвідка: Росія зламує девайси військових ЗСУ

Роман Губа
4 вересня 2023 р.

Хакерська мережа Sandworm, яку пов'язують з російським ГРУ, полює на Android-девайси українських військових.

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Руки на клавіатурі
Символічне зображення кіберзлочинцяФото: allOver-MEV/IMAGO

Росія намагається залучити шкідливе програмне забезпечення для зламування мобільних пристроїв на платформі Android, які використовують військові Збройних сил України.

Про це у понеділок, 4 вересня, пише британська розвідка у соцмережі X (колишній Twitter).

Програмне забезпечення, яке має назву Infamous Chisel, використовувала хакерська мережа Sandworm. Як пише розвідка, Британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) раніше приписував її до російського Головного розвідувального управління (ГРУ).

Infamous Chisel використовувалась для доступу та обробки до Android-пристроїв. Мова йде, зокрема, про додатки для прицілювання, які використовують українські військові. У британській розвідці наголошують, що це демонструє використання Росією кіберможливостей для підтримки свого вторгнення в Україну.

Атака на польську залізницю

Наприкінці серпня Агентство внутрішньої безпеки Польщі заявило про хакерську атакуна залізничну мережу країни, що призвела до збиття графіку руху поїздів.

Хакери через залізничні радіочастоти надіслали сигнал аварійної зупинки. Згодом в радіоефірі в районі Щецині почав лунати гімн Росії та фрагмент промови президента РФ Володимира Путіна.

За кілька годин сигнал тривоги припинився, але почав з'являтися в інших частинах країни. Як повідомили у польській залізниці, інцидент призвів до зупинки понад 20 потягів.

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