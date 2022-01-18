Чому українці купують електрокари попри відключення світла?

ЕкономікаУкраїнаЧому українці купують електрокари попри відключення світла?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЕкономікаУкраїнаАнна Пшемиська | Олександр Куницький05.09.20245 вересня 2024 р.Липень 2024 року став рекордним за продажами електромобілів в Україні, незважаючи на регулярні відключення світла. Чому українці дедалі частіше віддають перевагу електрокарам, які саме електромобілі обирають і де їх заряджають?https://p.dw.com/p/4kI52Реклама