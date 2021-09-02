Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих

Щонайменше семеро осіб загинули в середу, 1 вересня, в Нью-Йорку внаслідок рекордної зливи та повені. Про це повідомило агентство AFP з посиланням на свої джерела в поліції.

Зливи, які пролилися ввечері 1 вересня в Нью-Йорку та загалом на північному сході США, були спричинені залишками буревію "Іда". Згідно з даними американських метеорологів, в Центральному парку на Мангеттені випало рекордні 80 міліметрів опадів. Де-не-де рівень води на вулицях сягав одного метра, а рух потягів метро було повністю припинено. Приблизно 5300 домогосподарств залишилися без електрики.

Затоплена автотраса в Брукліні

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо та губернаторка штату Кеті Гокул оголосили через зливи та підтоплення надзвичайну ситуацію. У сусідньому штаті Нью-Джерсі, де внаслідок негоди загинула ще одна людина, також було оголошено надзвичайний стан. Загальна кількість жертв урагану "Іда" в США становить щонайменше 15 осіб.