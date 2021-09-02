 Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих

Жертвами негоди в Нью-Йорку стали щонайменше семеро осіб. Ще одна людина загинула в сусідньому штаті Нью-Джерсі.

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Щонайменше семеро осіб загинули в середу, 1 вересня, в Нью-Йорку внаслідок рекордної зливи та повені. Про це повідомило агентство AFP з посиланням на свої джерела в поліції.

Зливи, які пролилися ввечері 1 вересня в Нью-Йорку та загалом на північному сході США, були спричинені залишками буревію "Іда". Згідно з даними американських метеорологів, в Центральному парку на Мангеттені випало рекордні 80 міліметрів опадів. Де-не-де рівень води на вулицях сягав одного метра, а рух потягів метро було повністю припинено. Приблизно 5300 домогосподарств залишилися без електрики.

Затоплена автотраса в Брукліні

Затоплена автотраса в Брукліні

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо та губернаторка штату Кеті Гокул оголосили через зливи та підтоплення надзвичайну ситуацію. У сусідньому штаті Нью-Джерсі, де внаслідок негоди загинула ще одна людина, також було оголошено надзвичайний стан. Загальна кількість жертв урагану "Іда" в США становить щонайменше 15 осіб.

Також за темою

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 01: People make their way in rainfall from the remnants of Hurricane Ida on September 1, 2021, in the Bronx borough of New York City. The once category 4 hurricane passed through New York City, dumping 3.15 inches of rain in the span of an hour at Central Park. (Photo by David Dee Delgado/Getty Images)

У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через буревій "Іда" 02.09.2021

Мер Нью-Йорка та губернаторка штату Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан через рекордні зливи, що спричинили повені та підтоплення на північному сході США.

Autos fahren durch das Hochwasser in einem Wohngebiet während der Vorbereitungen auf den Tropensturm Ida. +++ dpa-Bildfunk +++

На США насувається буревій "Іда", влада проводить евакуацію населення 28.08.2021

Ураган "Іда" завдав значної шкоди на Кубі, а тепер узяв курс у бік штату Луїзіана. Метеорологи застерігають, що буревій може досягти сили урагану четвертої категорії.

Martha Sanchez reacts while walking in front of her souvenir store that was destroyed when Hurricane Grace slammed into the coast with torrential rains, in Costa Esmeralda, near Tecolutla, Mexico August 21, 2021. REUTERS/Oscar Martinez

Буревій "Грейс" накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих 22.08.2021

Буревій двічі вдарив по Мексиці - спершу пронісся над Юкатаном, а згодом знову вийшов на берег на узбережжі Мексиканської затоки. "Грейс" приніс рясні опади, спричинив повені й зсуви ґрунту.

Реклама

Докладно

Клаус Фолькман - він же Петер Ґруббе (фото 1995 року)

Все почалося в Коломиї, або Подвійне життя журналіста Ґруббе

У часи Другої світової він брав участь в Голокості. А після 1945-го затято писав як журналіст про пригнічення людей.  

Німецькі залізничники знову страйкують

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків.  