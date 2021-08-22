У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через буревій "Іда"

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо після рекордної зливи оголосив у місті надзвичайний стан. "Ми переживаємо сьогодні ввечері історичну негоду - рекордну зливу по всьому місту, жахливе підтоплення та небезпечні умови на дорогах", - повідомив де Блазіо в середу, 1 вересня, в Twitter.

Він закликав жителів Нью-Йорка не виходити на вулиці та дозволити рятувальникам робити їхню роботу. "Тримайтеся подалі від метро. Тримайтеся подалі від доріг", - заликав мер. Надзвичайний стан оголосили також губернатори штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі.

Нью-Йорк залило рекордним дощем

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Зливи були спричинені залишками буревію "Іда". Згідно з даними американських метеорологів, в середу ввечері в Центральному парку на Мангеттені випало рекордні 80 міліметрів опадів. Де-не-де рівень води на вулицях сягав одного метра, а рух потягів метро було повністю припинено. Приблизно 5300 домогосподарств залишилися без електрики.

Вулиці міста перетворилися на ріки

У Нью-Джерсі внаслідок негоди загинуло щонайменше одна особа. З Нью-Йорка дані про жертви ще не надходили. Раніше інформаційні агентства повідомляли про семеро загиблих через ураган "Іда".