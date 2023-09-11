Реєстр збитків України від агресії РФ уже незабаром запрацює

Країни-учасниці Міжнародного реєстру збитків України від російської агресії завершують останні приготування для початку його роботи. У Раді Європи сподіваються на "щедрі фінансові внески" для діяльності Реєстру.

Європейський Союз покриє деякі необхідні витрати для створення Міжнародного реєстру збитків, нанесених Україні російською агресію. Про це заявив європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час виступу на неформальній конференції міністрів юстиції країн-членів Ради Європи (РЄ) "На шляху справедливості для України", яка відкрилася у Ризі в понеділок, 11 вересня.

"Я щасливий оголосити, що ЄС зробить свій внесок, щоб покрити необхідні витрати для запуску Реєстру збитків", - заявив Рейндерс. Він уточнив, що йдеться "не про всі витрати". ЄС готовий профінансувати придбання приміщення в Гаазі, де розміщатиметься Реєстр, а також розвиток його цифрової платформи. "Ми віддані у своїй підтримці створення Реєстру, який функціонуватиме як перший важливий крок для подальшого міжнародного компенсаційного механізму", - запевнив Рейндерс. При цьому єврокомісар з питань юстиції наголосив, що гарантування справедливого покарання Росії за звірства, скоєні в Україні та виплати "значних репарацій" за нанесені війною збитки – "наша спільна відповідальність".

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Рада Реєстру збитків незабаром почне свою роботу в Гаазі

На сьогодні 44 країни з трьох континентів стали учасницями Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, повідомила під час виступу генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич. За її словами, Реєстр вже має виконавчого директора і секретаріат. На другому засіданні країн-учасниць, яка має відбутися в Ризі у вівторок, 12 вересня, буде ухвалене рішення про створення Ради Реєстру, котра "незабаром почне працювати в Гаазі" й матиме свій офіс у Києві, повідомила генсек РЄ.

"Швидкість, з якою створюється Реєстр, засвідчує нашу рішучість", - наголосила Пейчинович-Бурич, висловивши сподівання, що незабаром Реєстр отримає "щедрі фінансові внески". Вона наголосила, що РЄ готова надати будь-яку можливу експертну допомогу для діяльності Реєстру, для запуску міжнародного компенсаційного механізму, а також для створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

Про створення Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, було оголошено на саміті глав держав та урядів РЄ у Рейк'явіку у травні цього року. Реєстр має стати документальною формою обліку доказів та претензій про збитки, шкоду чи ушкодження, нанесені в Україні, починаючи від 24 лютого 2022 року, внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії. Згідно з оприлюдненими навесні цього року прогнозами Світового банку, для повоєнної відбудови України знадобиться понад 400 мільярдів доларів США.

Заяви та інформацію про завдані збитки до Реєстру зможуть подавати фізичні та юридичні особи, а також держава Україна. Реєстр діятиме в інституційних рамках Ради Європи і є платформою для міжурядової співпраці країн-учасниць. Угода про створення реєстру є відкритою до приєднання.

У червні цього року на першому засіданні конференції країн-учасниць Реєстру його виконавчим директором було призначено українського юриста-міжнародника Маркіяна Ключковського.