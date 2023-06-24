Німецька влада: Росія має заплатити за відбудову України

Необхідно "зробити все", щоби РФ заплатила за те, що знищила, сказала DW міністерка економічного розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Росії, "очевидно", колись доведеться заплатити за відбудову України, зруйнованої війною, переконана міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze).

"Вони мають заплатити за те, що вони знищили. Таким є міжнародне право", - заявила Шульце в розмові з DW у четвер, 22 червня.

На запитання, наскільки реалістичною є ця перспектива, міністерка відповіла, що "не цілком впевнена" в цьому. "Але нам необхідно зробити все, щоби домогтися цього, тому що вони знищили так багато речей. Вони зруйнували всю інфраструктуру, вони зруйнували будинки, і вони мають заплатити за це. І це має бути частиною переговорів про припинення війни", - наголосила вона.

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Партнери пообіцяли Україні 60 мільярдів євро на відбудову

Шульце взяла участь у міжнародній конференції з відбудови України (Ukraine Recovery Conference), яка відбулася в Лондоні 21-22 червня. За підсумками зустрічі іноземні донори пообіцяли спрямувати 60 мільярдів євро на потреби України в реконструкції

Найбільша частина надійде з допомоги на 50 мільярдів євро, яку кількома днями раніше анонсував Європейський Союз. США планують надати 1,3 мільярда доларів, передусім для відновлення енергетичного сектора та інфраструктури. Великобританія зобов'язалася виділити 240 мільйонів фунтів стерлінгів, а Німеччина надасть гуманітарну допомогу на 381 мільйон євро.

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