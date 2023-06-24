  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Німецька влада: Росія має заплатити за відбудову України

Жан Рофе | Євгенія Наконечна
3 год. тому

Необхідно "зробити все", щоби РФ заплатила за те, що знищила, сказала DW міністерка економічного розвитку Німеччини Свенья Шульце.

https://p.dw.com/p/4T0fS
Міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце
Міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья ШульцеФото: DW

Росії, "очевидно", колись доведеться заплатити за відбудову України, зруйнованої війною, переконана міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze).

"Вони мають заплатити за те, що вони знищили. Таким є міжнародне право", - заявила Шульце в розмові з DW у четвер, 22 червня.

На запитання, наскільки реалістичною є ця перспектива, міністерка відповіла, що "не цілком впевнена" в цьому. "Але нам необхідно зробити все, щоби домогтися цього, тому що вони знищили так багато речей. Вони зруйнували всю інфраструктуру, вони зруйнували будинки, і вони мають заплатити за це. І це має бути частиною переговорів про припинення війни", - наголосила вона.

Читайте також: Берлін проведе конференцію з відбудови й вступу України в ЄС у 2024

Партнери пообіцяли Україні 60 мільярдів євро на відбудову

Шульце взяла участь у міжнародній конференції з відбудови України (Ukraine Recovery Conference), яка відбулася в Лондоні 21-22 червня. За підсумками зустрічі іноземні донори пообіцяли спрямувати 60 мільярдів євро на потреби України в реконструкції

Найбільша частина надійде з допомоги на 50 мільярдів євро, яку кількома днями раніше анонсував Європейський Союз. США планують надати 1,3 мільярда доларів, передусім для відновлення енергетичного сектора та інфраструктури. Великобританія зобов'язалася виділити 240 мільйонів фунтів стерлінгів, а Німеччина надасть гуманітарну допомогу на 381 мільйон євро.

Читайте також: В Україні підбили підсумки Конференції з відновлення

Рейв-толока: як молодь відбудовує Чернігівщину

Пропустити розділ Топтема

Топтема

"Вагнерівці" біля штабу Південного військового округу РФ у Ростові-на-Дону.

Путін обіцяє жорстку відповідь на збройний заколот Пригожина

Політика1 год. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Рейв-толока: як молодь відбудовує Чернігівщину

Рейв-толока: як молодь відбудовує Чернігівщину

Суспільство19 год. тому08:44 хв.
external

Чому німці не обмежують швидкість на автобанах

Чому німці не обмежують швидкість на автобанах

Суспільство22 год. тому09:25 хв.
"Титан" був створений спеціально для занурення до уламків "Титаніка"

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Катастрофи15 год. тому
Орел з нацистською символікою з корми крейсера Admiral Graf Spee

Орел зі свастикою не стане голубом миру

Орел зі свастикою не стане голубом миру

Історія18 год. тому
Практикантка з Уганди Ребекка Біїра в одній з німецьких пекарень

Берлін кличе на роботу до Німеччини. Але не всіх

Берлін кличе на роботу до Німеччини. Але не всіх

Міграція22 год. тому
Сапери проводять розмінування території у Херсоні, листопад 2022 року

"Гноми", "Кабани" та "Скорпіони" для розмінування України

"Гноми", "Кабани" та "Скорпіони" для розмінування України

Технології23 червня 2023 р.
На головну сторінку