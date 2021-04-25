Ребекка Гармс: Захід має краще озброїти Україну

Україна у протистоянні з "озброєною до зубів" Росією може розраховувати лише на себе, вважає німецька політикиня. Тому, на її думку, слід надавати Києву більшу підтримку озброєннями.
Ребекка Гармс
Німеччині та іншим країнам Заходу слід надавати вагомішу допомогу Україні для того, щоб вона мала змогу оборонятися проти потенційно агресивних дій Росії. Таку думку в ексклюзивному коментарі DW у п'ятницю, 30 квітня, висловила Ребекка Гармс (Rebecca Harms), яку була депутаткою Європарламенту від Зелених у 2004-2019 роках, коментуючи нещодавнє нарощування Москвою військової присутності біля кордону з Україною.
"Якщо ми хочемо, щоб Україна в майбутньому почувалась упевнено і путінська гра м'язами не заганяла її у пастку провокацій, тоді потрібно абсолютно серйозно розглянути можливість того, як нам краще озброїти Україну", - наголосила Гармс.
Вона нагадала, що друзі і партнери України в Євросоюзі та у США вважають, що Київ має право і повинен оборонятися. "Але багато хто з партнерів намагається уникати відповіді на запитання, а що, власне, ми можемо зробити для того, аби Україна у разі чого краще могла б оборонятися", - додала політикиня.
Гармс визнала, що тема озброєнь "завжди була важкою темою" для її партії. "Але для мене це серйозно. Україна має право оборонятися та захищати свій суверенітет. З точки зору озброєнь, це Давид проти Голіафа. І, попри це, ми, Німеччина, не допомагаємо", - дорікнула вона.
За її словами, досвід останніх тижнів показав, що Україна, "незважаючи на озброєного до зубів сусіда, може розраховувати лише на себе". "Той, хто це знає, не може бути проти оснащення оборонними озброєннями. Той, хто на власні очі бачив ситуацію в Східній Україні, тим більше не може бути проти того, щоб покращувати ситуацію українських солдатів", - підсумувала Ребекка Гармс.
Нагадаємо, 24 квітня німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомило, що Україна зверталася до Німеччини з проханням про постачання оборонних озброєнь для захисту свого узбережжя на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією.
Утім, за даними видання, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), який представляє соціал-демократів, негативно поставився до можливих поставок озброєнь українській стороні. Водночас міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка належить до Християнсько-демократичного союзу (ХДС), готова піти на такий крок.
Ідею підтримав і голова комітету Бундестагу із закордонних справ, член ХДС НорбертРеттґен (Norbert Röttgen). У інтерв'ю виданню він заявив, що було б помилково виключати поставку оборонних озброєнь, оскільки "Росія погрожує війною".
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