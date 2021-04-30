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Ребекка Гармс

Ребекка Гармс - німецька політикиня, представниця Зелених. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ребекка Гармс".

Як член німецької політичної партії Союз-90/Зелені, Ребекка Гармс тривалий час була депутатом Європарламенту, а саме з 2004 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ребекка Гармс: Захід має краще озброїти Україну

Ребекка Гармс: Захід має краще озброїти Україну 30.04.2021

Україна у протистоянні з "озброєною до зубів" Росією може розраховувати лише на себе, вважає німецька політикиня. Тому, на її думку, слід надавати Києву більшу підтримку озброєннями.

КиївПрайд 2019: хода по колу

"КиївПрайд 2019": хода по колу 23.06.2019

"Марш рівності", що уп'яте пройшов у Києві в рамках тижня боротьби за права ЛГБТІ-спільноти, зібрав рекордну кількість учасників. Репортаж DW.

Відлуння євровиборів у Києві: чого очікують в Україні від нового Європарламенту

Відлуння євровиборів у Києві: чого очікують в Україні від нового Європарламенту 28.05.2019

Результати виборів до Європарламенту, попри зміни у складі його більшості, не становлять серйозного ризику для інтересів України. Але Києву треба буде шукати союзників серед новообраних євродепутатів, кажуть експерти.

Ребекка Гармс: На відміну від Росії Путіна, в Україні є вибір

Ребекка Гармс: На відміну від Росії Путіна, в Україні є вибір 29.03.2019

Україна, незалежно від результатів виборів, не зійде з вибореного курсу на євроінтеграцію. Її громадяни цього не допустять, вважає євродепутатка Ребекка Гармс.
За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів

За виборами в Україні спостерігатиме група євродепутатів 29.03.2019

В Україні розпочинає роботу місія Європарламенту за спостереженням за виборами президента. За дотриманням демократичних стандартів слідкуватимуть шість євродепутатів.
Європейські політики в Києві: Очікування щодо асоціації з ЄС були більш оптимістичними

Європейські політики в Києві: Очікування щодо асоціації з ЄС були більш оптимістичними 15.02.2019

Європейські політики, які цього тижня відвідали Київ, закликали Україну прискорити реалізацію угоди про асоціацію з ЄС і пообіцяли їй допомогу в протистоянні можливому російському втручанню у виборчий процес.
Меркель назвала газове рішення в ЄС успіхом Берліна і Парижа

Меркель назвала газове рішення в ЄС успіхом Берліна і Парижа 08.02.2019

Канцлерка ФРН Анґела Меркель наголосила, що компромісні поправки до Газової директиви були б неможливими без співпраці Німеччини і Франції.
Криза у Керченській протоці: світ обурений діями Росії

Криза у Керченській протоці: світ обурений діями Росії 26.11.2018

У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації. Тим часом Європарламент обговорить нові санкції проти Росії.

Ребекка Гармс про Євромайдан: Я в житті не бачила таких мужніх людей (21.11.2018) 21.11.2018

Про Євромайдан, боротьбу українців за європейські цінності, насилля та прощання з Небеснею Сотнею - ексклюзивне інтерв'ю депутатки Європарламенту Ребекки Гармс, яка кілька разів відвідувала Євромайдан.
Ребекка Гармс: Україна стала іншою країною вже під час Майдану

Ребекка Гармс: Україна стала іншою країною вже під час Майдану 20.11.2018

Євродепутатка від "Зелених" Ребекка Гармс була багато разів на Майдані протягом Революції гідності. Як змінилася Україна, а також про емоції, розчарування та страхи Гармс - в інтерв'ю DW.
Найскладніша угода, або Як ЄС експериментує у підтримці євроінтеграції України

Найскладніша угода, або Як ЄС експериментує у підтримці євроінтеграції України 28.09.2018

Перед початком гарячої передвиборчої боротьби у ЄС Європарламент активніше взявся за допомогу Україні, Грузії та Молдові на шляху євроінтеграції, а саме, реалізації угод про асоціацію.
У Порошенка спростували інформацію щодо підготовки закону про рівні права

У Порошенка спростували інформацію щодо підготовки закону про рівні права 17.06.2018

В адміністрації президента України припустили, що депутатку Європарламенту Ребекку Гармс могли розіграти телефонним дзвінком.
Гармс: Порошенко подасть законопроект про рівні права

Гармс: Порошенко подасть законопроект про рівні права 17.06.2018

Законопроект про рівні права стосуватиметься і представників ЛГБТ-спільноти, пообіцяв президент Порошенко євродепутатці.
У багатьох європейських столицях пройшли марші за права ЛГБТ-спільноти

У багатьох європейських столицях пройшли марші за права ЛГБТ-спільноти 09.06.2018

Тисячі людей у багатьох європейських столицях вийшли на марші на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Тим часом європарламентарі закликали українську владу підтримати аналогічний захід у Києві.
ЧС-2018: Зелені у ЄП представили мапу Росії з місцями утримання політв'язнів

ЧС-2018: Зелені у ЄП представили мапу Росії з місцями утримання політв'язнів 06.06.2018

Фракція Зелених у Європарламенті представила інтерактивну мапу РФ, аби привернути увагу вболівальників на ЧС-2018 з футболу до переслідувань з політичних мотивів у Росії.

Гармс: Не їхати! - Політикам не можна давати Путіну майданчик для виступу на ЧС-2018

Гармс: Не їхати! - Політикам не можна давати Путіну майданчик для виступу на ЧС-2018 04.05.2018

На Чемпіонаті світу з футболу 2018 року йдеться не про порозуміння між народами, а про прибуток. Тож політикам треба триматися осторонь цього спектаклю, вважає євродепутатка Ребекка Гармс.
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