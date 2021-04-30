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Ребекка Гармс - німецька політикиня, представниця Зелених. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ребекка Гармс".
Як член німецької політичної партії Союз-90/Зелені, Ребекка Гармс тривалий час була депутатом Європарламенту, а саме з 2004 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Результати виборів до Європарламенту, попри зміни у складі його більшості, не становлять серйозного ризику для інтересів України. Але Києву треба буде шукати союзників серед новообраних євродепутатів, кажуть експерти.
Європейські політики, які цього тижня відвідали Київ, закликали Україну прискорити реалізацію угоди про асоціацію з ЄС і пообіцяли їй допомогу в протистоянні можливому російському втручанню у виборчий процес.