Ребекка Гармс - німецька політикиня, представниця Зелених. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ребекка Гармс".

Як член німецької політичної партії Союз-90/Зелені, Ребекка Гармс тривалий час була депутатом Європарламенту, а саме з 2004 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.