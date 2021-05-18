РБ ООН засудила підтримку Ердоганом відкриття "міста-примари" на Кіпрі

У Раді Безпеки ООН відзначили, що будь-які спроби заселити Варошу новими жителями є неприпустимими. Туреччину закликали дотримуватися попередніх резолюцій Ради Безпеки щодо Кіпру.
Рада Безпеки ООН засудила підтримку президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом рішення самопроголошеної Турецької республіки Північного Кіпру (ТРПК) частково відкрити курортний район Вароша в портовому місті Фамагуста.
Цей район після турецької окупації і розділу острова на дві частини понад 45 років тому був розграбований і закритий для відвідування. З того часу Вароша є "містом-привидом", який охороняється й куди заборонено вхід туристам. Заяву з засудженням позиції Анкари запропонувала Франція, яка зараз головує в РБ ООН, і її було підтримано одноголосно членами РБ ООН у п'ятницю, 23 липня.
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У Радбезі закликали лідерів Туреччини і турків-кіпріотів "до негайної відмови від даного курсу і до скасування всіх кроків, зроблених щодо Вароші з жовтня 2020 року". Будь-які спроби заселити місто "неприпустимі", крім того, ці односторонні дії суперечать попереднім резолюціям і заявам Радбезу, наголошується в заяві.
У РБ ООН нагадали про необхідність передачі Вароші під управління ООН, а також дотримання свободи пересування збройних сил ООН з підтримання миру на Кіпрі.
Радбез також підтвердив свою прихильність "міцному, всеосяжному і справедливому врегулюванню" відповідно до побажань кіпрського народу і на основі "двохгромадської, двозональної федерації при їх політичній рівності".
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20 липня лідер невизнаної міжнародним співтовариством Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК) Ерсін Татар заявив на параді в турецькій частині Нікосії, що частину району Вароша в кіпрському Фамагусті буде демілітаризовано і виділено в користування греків-кіпріотів. За словами Татара, військову зону в закритій частині Вароші буде закрито. При цьому ті, хто звернеться до комісії з нерухомості, матиме право повернутися до управління своєю власністю у Вароші.
Ердоган в річницю турецького вторгнення 1974 року народження, яке призвело до розділу острова, оголосив, що підтримує рішення відкрити і відбудувати "місто-привид" Варошу, раніше переважно заселене греками-кіпріотами.
Як при цьому зазначила низка оглядачів, якщо цю мету буде досягнуто, то возз'єднання острова буде відкладено на невизначений час, а Туреччина у підсумку зможе зберегти свою базу в східному Середземномор'ї.