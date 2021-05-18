РБ ООН засудила підтримку Ердоганом відкриття "міста-примари" на Кіпрі

Рада Безпеки ООН засудила підтримку президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом рішення самопроголошеної Турецької республіки Північного Кіпру (ТРПК) частково відкрити курортний район Вароша в портовому місті Фамагуста.

Цей район після турецької окупації і розділу острова на дві частини понад 45 років тому був розграбований і закритий для відвідування. З того часу Вароша є "містом-привидом", який охороняється й куди заборонено вхід туристам. Заяву з засудженням позиції Анкари запропонувала Франція, яка зараз головує в РБ ООН, і її було підтримано одноголосно членами РБ ООН у п'ятницю, 23 липня.

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У Радбезі закликали лідерів Туреччини і турків-кіпріотів "до негайної відмови від даного курсу і до скасування всіх кроків, зроблених щодо Вароші з жовтня 2020 року". Будь-які спроби заселити місто "неприпустимі", крім того, ці односторонні дії суперечать попереднім резолюціям і заявам Радбезу, наголошується в заяві.

У РБ ООН нагадали про необхідність передачі Вароші під управління ООН, а також дотримання свободи пересування збройних сил ООН з підтримання миру на Кіпрі.

Радбез наполягає на справедливому врегулюванні

Радбез також підтвердив свою прихильність "міцному, всеосяжному і справедливому врегулюванню" відповідно до побажань кіпрського народу і на основі "двохгромадської, двозональної федерації при їх політичній рівності".

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20 липня лідер невизнаної міжнародним співтовариством Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК) Ерсін Татар заявив на параді в турецькій частині Нікосії, що частину району Вароша в кіпрському Фамагусті буде демілітаризовано і виділено в користування греків-кіпріотів. За словами Татара, військову зону в закритій частині Вароші буде закрито. При цьому ті, хто звернеться до комісії з нерухомості, матиме право повернутися до управління своєю власністю у Вароші.

Возз'єднання острова може бути відкладено на невизначений час

Ердоган в річницю турецького вторгнення 1974 року народження, яке призвело до розділу острова, оголосив, що підтримує рішення відкрити і відбудувати "місто-привид" Варошу, раніше переважно заселене греками-кіпріотами.

Як при цьому зазначила низка оглядачів, якщо цю мету буде досягнуто, то возз'єднання острова буде відкладено на невизначений час, а Туреччина у підсумку зможе зберегти свою базу в східному Середземномор'ї.