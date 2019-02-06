 У невизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру обрали нового главу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2020

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Новини

У невизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру обрали нового главу

Новим лідером міжнародно невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру стане Ерсін Татар, якого підтримує Анкара. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вже привітав його з перемогою на президентських виборах.

Ерсін Татар

Ерсін Татар

У міжнародно невизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру у неділю, 18 жовтня, відбувся другий тур президентських виборів. Згідно з попередніми результатами голосування, на них переміг попередній очільник уряду Ерсін Татар. За нього віддали свої голоси 51,7 відсотка виборців, повідомив телеканал BRT. Він обійшов Мустафу Акинджі, котрий нині виконує обов'язки президента самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру, яку визнає лише офіційна Анкара.

Ерсін Татар, якого підтримує Туреччина, є прибічником розділення острову. Своєю чергою Акинджі виступав за возз'єднання Кіпру. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже привітав Ерсіна Татара з перемогою на виборах. Той, своєю чергою, подякував турецькому президенту за підтримку.

Явка на голосуванні склала 67,3 відсотка, повідомила агенція Anadolu. У першому турі виборів минулої неділі жоден з 11 кандидатів не отримав абсолютної більшості голосів. За Акинджі минулого тижня проголосували 29,8 відсотка виборців, а за Татара - 32,3 відсотка.

Кіпр був поділений на дві частини у 1974 році внаслідок путчу, підтримуваного грецькою хунтою, та подальшої інтервенції турецької армії. 1983-го року зайнятий турками північний сектор острова проголосив себе Турецькою Республікою Північного Кіпру, яку визнала лише Анкара. Натомість Республіка Кіпр з 2004 року входить до складу Європейського Союзу. Останні переговори щодо спроби возз'єднання Кіпру завершилися без результатів у 2017 році.

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