Ракетний удар РФ по Україні: як його пережили кияни

Перші два потужні вибухи було чутно в центрі Києва о 5.50 ранку. Потужнішим був перший вибух, а другий дещо менш гучний. Однак віконне скло тремтіло від обох ударних хвиль. Повітряну тривогу оголосили ще о пів на першу ночі, відбою не було до самого ранку. Пізніше, близько сьомої години в центрі були чутні ще два вибухи, але далекі й не такі потужні.

Цього разу російські загарбники, за українськими даними, здійснили 81 пуск ракет різного базування, а також запустили безпілотники. Зафіксовано обстріли енергетичних об'єктів у семи областях України. Внаслідок влучання російських ракет у Львівській та Дніпропетровській областях є жертви. У Києві постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі, запроваджені обмеження електро- й водопостачання, обігріву будинків, а також роботи електротранспорту.

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Ранкові вибухи як своєрідний "дзвінок будильника"

Опитані кияни по-різному поставились до чергової повітряної атаки. Жінка середнього віку Тетяна, що поспішала на метро по дорозі на роботу, сказала DW, що ранкові вибухи стали для неї своєрідним "дзвінком будильника". "Якби ці вибухи не вбивали людей, то можна було би й ранкової кави не пити", - гірко пожартувала вона. Тетяна визнала, що її й досі лякають звуки вибухів й ударні хвилі, але цей страх вже став доволі звичним за понад рік війни.

Літній чоловік Тарас вигулював в одному з київських дворів свого собаку. "Шкода його, бо дуже вже лякається, як чує вибухи, скавчить, під ліжко лізе", - поскаржився чоловік. Для нього чергова атака росіян на мирне місто не стала несподіванкою. "Останніми днями цілий час були короткочасні повітряні тривоги, повідомляли, що з Білорусі вилітав якійсь літак. Це явно була російська розвідка українських цілей для завдання ударів. От ми і дочекалися, і так давно вже не було", - філософськи зазначив він у бесіді з DW.

Молодий хлопчина в окулярах, який представився Романом, сказав, що працює в ІТ-секторі й найбільшою проблемою повітряних ударів по Києву для нього стали емоції його родини й відсутність світла. "Моя дружина й мала дочка здригаються від цих звуків. Мені вони вже звичні, а в них і досі спричиняють переляк. Цілу ніч, одразу як телефон просигналив про тривогу, ми спали в коридорі. Тепер мушу бігти в офіс, щоби працювати, бо там є безперебійне джерело світла", - розповів DW хлопець.

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Міське життя ускладнилось - ранок без тепла й світла

Чимало киян після повітряних ударів по столиці України зустріли ранок 9 березня без світла. "Внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури в Голосіївському районі, є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення", - повідомила Київська міська державна адміністрація. Міська влада запевнила, що всі аварійні служби працюють над "усуненням наслідків влучання російської ракети", і застерегла, що на верхніх поверхах висотних будинків може бути перерване водопостачання.

Найбільше інформації надходить про вибухи в Святошинському районі. Один з них стався у дворі кварталу висотних будинків, де згоріли припарковані там близько десятка приватних авто. Люди, що були неподалік, і ті, хто вибігли з будинків намагалися загасити пожежу автомобільними вогнегасниками, але їх було замало для припинення загоряння. Вогонь приборкали лише пожежники, які оперативно прибули на місце вибуху.

Після ракетного удару РФ по Києву, 9 березня 2023 року Фото: Thibault Camus/AP/picture alliance

Тим часом, власники сусідніх авто намагалися відігнати побиті уламками машини на безпечну відстань. Інші витягали автоаптечки й надавали першу допомогу пораненим. Офіційно повідомляється про трьох потерпілих, але свідки кажуть, що легкі поранення були завдані ще кільком жінкам, які стояли неподалік і були вражені друзками розбитих вибухом шибок. Довкола місця вибуху люди бачили уламки корпусу й фрагменти електронних плат, які збирали експерти-вибухотехніки.

Долання наслідків вибухів триває

Через перебої електропостачання спостерігались перепади тиску у водопровідних мережах міста, повідомляють комунальні служби Києва. За їхньої інформацією, водогінні насосні станції "Київводоканалу" продовжують працювати, тиск у мережі стабілізований. Брак електроструму спричинився й до невиходу на маршрути понад десяти київських тролейбусів. Але метро від часу скасування повітряної тривоги близько восьмої години ранку працює без зупинок.

День 9 березня у Києві видався сонячним й доволі теплим. Повітря вже пахне весною, чутно співи прибулих перелітних пташок. На одній з центральних вулиць кореспондентові DW трапилися юні дівчина і хлопець, які несли за плечима футляри зі скрипкою й віолончеллю. Вони розповіли, що поспішають до Будинку звукозапису, де в них сьогодні запис творів всесвітньовідомих українських композиторів Бортнянського і Березовського. А завтра репетиція концерту, що має бути на вихідних. "Ми готові до нових повітряних тривог, бо наші вороги навряд чи заспокоються. Там поблизу є станція метро, ховатимемся там", - сказали музиканти.