Ракетний удар по кафе Краматорська: кількість жертв зросла

Внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали ввечері 27 червня по центру Краматорська на Донеччині, загинули дев'ятеро людей, поранення дістали 56. Російська ракета влучила в заклад харчування.

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3 год. тому 3 год. тому

Кількість жертв ракетного удару по Краматорську Донецької області, завданого військами РФ увечері 27 червня, зросла до дев'яти. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у середу, 28 червня.

"Станом на 10:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла дев'ятьох загиблих осіб (у тому числі трьох дітей, двох - 2008 та однієї 2011 року народження)", - йдеться у повідомленні.

Постраждали, за даними рятувальників, 56 осіб, у тому числі одна дитина 2022 року народження.

Нині триває розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які ймовірно знаходяться під ними.

Водночас Офіс генерального прокурора повідомляє про 60 поранених. "Обстріл двома ракетами "Іскандер" здійснили ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи. Злочинний режим РФ продовжує тактику терору проти мирних українців", - пише ОГП.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни. "Ми знайдемо всіх, хто віддає злочинні накази, і всіх, хто їх виконує. Покарання - невідворотне", - запевнили в прокуратурі.

Нагадаємо, ввечері 27 червня російські війська завдали двох ударів по Краматорську, влучивши зокрема в заклад харчування, де знаходилось багато цивільних.