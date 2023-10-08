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Ракетний удар по Костянтинівці: є постраждалі

Максим Сидоржевський
8 жовтня 2023 р.

Армія РФ вранці у неділю запустила ракету, ймовірно "Іскандер", по Костянтинівці на Донеччині. Постраждали цивільні, зокрема дитина, повідомили у прокуратурі.

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У Костянтинівці після російських обстрілів, архівне фото
У Костянтинівці після російських обстрілів, архівне фотоФото: Alex Babenko/AP Photo/picture alliance

Російські окупанти вранці у неділю, 8 жовтня, завдали ракетного удару по місту Костянтинівка у Донецькій області. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, удару завдали о 06:25, ймовірно, з використанням крилатої ракети "Іскандер".

"Російські війська поцілили по житловій забудові. Від вибуху постраждали четверо мешканців: дев'ятирічна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років і 41-річний син. У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку", - йдеться у повідомленні.

На момент атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета. Парамедики на місці надали їм першу медичну допомогу та доставили до лікарні.

Ударом пошкоджені 10 багатоповерхових житлових будинків, 19 приватних домоволодінь, легковий автомобіль, котельня, газопровід та лінія електромережі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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