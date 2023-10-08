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Масовані обстріли Херсона і області: десятки травмованих

Максим Сидоржевський
8 жовтня 2023 р.

Серед поранених у Херсоні від російських обстрілів - дев'ятимісячна дівчинка, повідомив голова ОВА.

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Наслідки обстрілів Херсона, архівне фото
Наслідки обстрілів Херсона, архівне фотоФото: via REUTERS

У ніч на неділю, 8 жовтня, російські війська масовано обстріляли Херсон і Херсонську область, внаслідок чого поранені десятки людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Херсонщина пережила ще одну жахливу ніч. Десятки поранених, у тому числі - дитина", - написав він вранці у Telegram. Дев'ятимісячна дівчинка була поранена в Херсоні. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За словами Прокудіна, росіяни неодноразово обстрілювали Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра: "Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники".

Він також опублікував відео наслідків нічних обстрілів Херсона, на якому видно пошкоджені багатоповерхові будівлі, знищені приватні будинки та автомобілі. 

За інформацією ОВА, за минулу добу армія РФ здійснила 59 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, авіації та дронів. По Херсону випустили 18 снарядів.

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