Ракетна атака РФ по Київщині з Чорного моря: 15 людей поранені

Ранковий удар по Київщині завдали по військовій частині в місті Лютіж, є руйнування. РФ завдала цей удар з акваторії Чорного моря, повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу у четвер, 28 липня.

"Близько 5 години ранку противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області", - зазначив Громов.

За його словами, одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджені. Крім того, одна крилата ракета була збита у повітрі над Бучанським кар’єром.

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Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок атаки на Київщину поранень зазнали 15 людей. Він також додав, що залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі у Вишгородському районі. За його даними, там ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що зранку 28 липня російські військові випустили в сторону Київської області п'ять ракет. Тоді в ОК "Північ" зазначили, що за їх інформацією з білоруських джерел, РФ запустила понад 20 ракет з території Білорусі.