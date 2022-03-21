 Ракетна атака РФ по Київщині з Чорного моря: 15 людей поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ракетна атака РФ по Київщині з Чорного моря: 15 людей поранені

Як заявили у генштабі ЗСУ, РФ випустила ракети по військовій частині в Лютежі, що на Київщині, з акваторії Чорного моря. У Нацполіції повідомляють про 15 поранених.

Дим від ракетних ударів РФ по Києву, квітень 2022

Дим від ракетних ударів РФ по Києву, квітень 2022

Ранковий удар по Київщині завдали по військовій частині в місті Лютіж, є руйнування. РФ завдала цей удар з акваторії Чорного моря, повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу у четвер, 28 липня.

"Близько 5 години ранку противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області", - зазначив Громов.

За його словами, одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджені. Крім того, одна крилата ракета була збита у повітрі над Бучанським кар’єром.

Читайте також: До ЄС за час війни прибули вісім мільйонів людей з України

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок атаки на Київщину поранень зазнали 15 людей. Він також додав, що залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі у Вишгородському районі. За його даними, там ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що зранку 28 липня російські військові випустили в сторону Київської області п'ять ракет. Тоді в ОК "Північ" зазначили, що за їх інформацією з білоруських джерел, РФ запустила понад 20 ракет з території Білорусі.

Дивитись відео 01:28

Ракетні обстріли "Ретровілю" в Києві (21.03.2022)

 

Реклама

Докладно

Нічні удари HIMARS завдають помітних втрат російським військам

Війна Росії проти України: чи зможе HIMARS переламати її хід

Поставлені Києву HIMARS вже помітно впливають на ситуацію у війні.  

Приймальна станція газу з Північного потоку в німецькому Любміні

Заощаджувати і сподіватися: екстрений газовий план ЄС

Країни ЄС вирішили вже зараз заощаджувати газ на випадок повної зупинки поставок із Росії. Але підтримали план не всі.  