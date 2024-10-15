Радник Зеленського відповів на звинувачення в тиску на ЗМІ

Радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував заяви видання "Українська правда" (УП) щодо системного тиску на ЗМІ. В інтерв'ю "Лізі", опублікованому у вівторок, 15 жовтня, він запевнив, що не чинить такого тиску.

За його словами, УП - нібито "одне з небагатьох видань, яке за майже три роки жодного разу не зверталось за будь-яким коментарем чи питанням" до нього. "І при цьому щось там розказують про мене", - дорікнув Литвин.

"Я чув, що вони серйозно одне одному розповідають, що я нібито дзвоню мерам міст і щось їм забороняю. Це вже настільки дивно, що навіть незрозуміло, як це можна ефективно спростувати. Бо я не дзвоню мерам міст і не спілкуюсь з ними - взагалі", - сказав Литвин і додав, що люди, які його знають, в курсі, що він не любить дзвонити взагалі, а любить писати.

Заяви УП він назвав "дуже неконкретною історією". "Вони кажуть щось абстрактне, а ти маєш це спростовувати так, ніби там щось конкретне. У цій історії неможливо зробити ніяке ефективне спростування. Коли ти кажеш, що ти щось не робиш, - ну хто в це повірить? Якщо стільки людей заявляють протилежне", - сказав він.

У чому УП звинувачує Дмитра Литвина

Литвин раніше був спічрайтером Зеленського, а з вересня цього року його статус змінився на радника з питань комунікацій в Офісі президента.

За твердженням УП, він забороняє спілкування з журналістами спікерам від влади, а також тисне на бізнес з метою зупинити його рекламну співпрацю з УП.

Литвин закликав УП показати його "повідомлення якимось мерам чи якимось рекламодавцям", де він "щось забороняє". "Я уже дізнався, які в них були івенти. І побачив, що там були представники міністерств і Національного банку. Також побачив, що там були рекламодавці - державні компанії. Якби мені було цікаво цього не допустити, то що? Хіба не можна було зробити так, щоб цього не допустити?" - риторично запитав він.