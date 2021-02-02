Рада збільшила штрафи за перешкоджання журналістській діяльності

Верховна Рада України збільшила штрафи за умисне перешкоджання здійсненню журналістом професійній діяльності або його переслідування посадовою особою з використанням службового становища з 3,4-8,5 тисячі гривень до 34-51 тисяч гривень. За прийняття законопроєкту №3633 в цілому в вівторок, 2 лютого, проголосував 341 депутат за мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, штраф за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими він користується в зв'язку зі своєю професійною діяльністю, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законній професійній діяльності підвищується з 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 8,5-17 тисяч гривень (500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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До 14 років за погрозу журналісту вбивством

Штраф за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю збільшується із 3,4 тисячі гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 17-34 тисяч гривень (1000-2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). А за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю, якщо вони вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, штраф збільшується з 3,4-8,5 тисячі гривень (200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 34-51 тисяч гривень (2000-3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім цього, позбавлення волі на строк від 7 до 14 років передбачається за погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна стосовно журналіста, його близьких родичів або членів сім'ї у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, за умисне заподіяння журналістові, його близьким родичам або членам сім'ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної профдіяльності, умисне заподіяння журналістові, його близьким родичам або членам сім'ї тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку зі здійсненням журналістом законної професійної діяльності, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або організованою групою.Раніше таке покарання передбачалося за первинне вчинення перелічених вище дій, вчинених організованою групою.

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