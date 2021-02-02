 Рада збільшила штрафи за перешкоджання журналістській діяльності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2021

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Рада збільшила штрафи за перешкоджання журналістській діяльності

Верховна Рада України значно збільшила штрафи за перешкоджання здійснення журналістами професійної діяльності.

Верховна Рада України збільшила штрафи за перешкоджання журналістській діяльності

Верховна Рада України збільшила штрафи за умисне перешкоджання здійсненню журналістом професійній діяльності або його переслідування посадовою особою з використанням службового становища з 3,4-8,5 тисячі гривень до 34-51 тисяч гривень. За прийняття законопроєкту №3633 в цілому в вівторок, 2 лютого, проголосував 341 депутат за мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, штраф за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими він користується в зв'язку зі своєю професійною діяльністю, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законній професійній діяльності підвищується з 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 8,5-17 тисяч гривень (500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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До 14 років за погрозу журналісту вбивством

Штраф за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю збільшується із 3,4 тисячі гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 17-34 тисяч гривень (1000-2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). А за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків або переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю, якщо вони вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, штраф збільшується з 3,4-8,5 тисячі гривень (200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 34-51 тисяч гривень (2000-3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім цього, позбавлення волі на строк від 7 до 14 років передбачається за погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна стосовно журналіста, його близьких родичів або членів сім'ї у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, за умисне заподіяння журналістові, його близьким родичам або членам сім'ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної профдіяльності, умисне заподіяння журналістові, його близьким родичам або членам сім'ї тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку зі здійсненням журналістом законної професійної діяльності, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або організованою групою.Раніше таке покарання передбачалося за первинне вчинення перелічених вище дій, вчинених організованою групою.

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