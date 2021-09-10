Рада заборонила дискримінацію за ознакою статі в рекламі

Верховна Рада України заборонила дискримінацію за ознакою статі в рекламі. За ухвалення відповідного законопроєкту в цілому в п'ятницю, 10 вересня, проголосували 307 депутатів за мінімально необхідних 226. Законом внесено зміни до закону "Про рекламу" щодо визначення понять "дискримінаційна реклама" і "дискримінаційна реклама за ознакою статі", посилено відповідальність за порушення законодавства про рекламу, а також посилено захист прав споживачів реклами.

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Ухвалення цього закону відповідає зобов’язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок. "Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема - Стратегією ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН", - зазначається у повідомленні на сайті Верховноі Ради.

Дискримінаційна реклама в документі визначається як реклама, яка містить або використовує твердження і (або) зображення, дискримінаційні за ознаками раси, кольору шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, статтю, віком, інвалідністю, етнічним та соціальним походженням, громадянством, сімейним та майновим станом, місцем проживання, мовними або іншими ознаками щодо особи або групи осіб.

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За неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації щодо вартості розповсюдженої реклами та (або) виготовлення реклами та (або) вартості розповсюдження реклами на рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 тисячі гривень).

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У разі неможливості встановлення вартості реклами, виготовленої і (або) розповсюдженої з порушенням вимог цього закону, на рекламодавців та розповсюджувачів реклами рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, накладається штраф у розмірі до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10,2 тисячі гривень), зазначає інформагенція "Українські новини". Закон набуде чинності через 3 місяці після дня, наступного за днем його опублікування.