В Україні створять перелік терористичних організацій

Верховна Рада України ухвалила в середу, 18 грудня, закон про формування та ведення переліку терористичних організацій, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Перелік охоплює організації, що здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці", - написав він у Telegram.

Згідно з текстом законопроєкту , на включення до списку не впливає наявність чи відсутність у таких організацій статусу юридичної особи, їхньої реєстрації уповноваженими органами України чи іноземних держав.

Cписок терористичних організацій вестиме СБУ

Підставами для внесення організації до списку будуть, зокрема, дані міжнародних організацій, членом яких є Україна, рішення компетентних органів іноземних держав, судові рішенні іноземних судів, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів, а також вироки українських судів за статтями 258 - 258-6 (про терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Формування та ведення переліку покладається на Службу безпеки України (СБУ). Рішення про включення або виключення організації прийматиметься головою СБУ або особою, яка виконує його обов'язки, чи його уповноваженим заступником.