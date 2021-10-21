 Рада планує вивести регулятора телекомринку з підпорядкування президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада планує вивести регулятора телекомринку з підпорядкування президента

Український парламент у першому читанні підтримав створення нової регуляторної комісії в галузі зв'язку. Вона стане формально більш незалежною від президента і може отримати ширші повноваження.

Базові станції 5G компанії Huawei у Шанхаї

Нова комісія регулюватиме багатомільярдний український ринок зв'язку та інформатизації

Верховна Рада України в четвер, 21 жовтня, підтримала в першому читанні законопроєкт про створення нового державного органу - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. За ініціативу, подану профільним комітетом з питань цифрової трансформації, проголосували 230 народних депутатів. Щоб стати чинним, документ має ще пройти друге читання в парламенті та отримати підпис президента.

Мета законопроєкту - створити на телекомунікаційному ринку нового галузевого регулятора. На відміну від нинішнього органу - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), - нова комісія не буде підконтрольна президентові. Натомість її повинен буде створити Кабінет міністрів України, а президентові і парламенту регулятор буде лише звітувати.

Читайте також: Сейм Польщі ухвалив спірний закон про телерадіомовлення

Сімох членів комісії, згідно з законопроєктом, обиратимуть на відкритому конкурсі. У разі ухвалення закону, це вже буде третій подібний орган за останні 17 років. Після створення першої комісії у 2004 році між урядом та адміністрацією президента не вщухав конфлікт щодо впливу на державний орган, який, зокрема, видавав компаніям цінні ліцензії на мобільний зв'язок та розвиток нових технологій. 2011 року тодішній президент Віктор Янукович своїм указом створив другу комісію, яку повністю підпорядкував собі.

Вимірювання потужності радіосигналу під антеною мобільного зв'язку

За вплив на регулятора галузі зв'язку довгий час змагались президент і Кабмін

Як ідеться у пояснювальній записці до ухваленого в четвер законопроєкту, нинішній вплив президента на регулятора телекомунікаційного ринку, зокрема, пряме призначення ним членів комісії, суперечить директивам ЄС та рішенням Конституційного суду України. До того ж, діяльність нинішнього регулятора НКРЗІ впорядковується законом "Про телекомунікації". Тоді як з 2022 року його фактично замінює нещодавно прийнятий закон "Про електронні комунікації".

Критики наполягають на доопрацюванні

Утім, в парламенті звернули увагу: глава держава зберігатиме вплив на регулятора, адже конкурс з відбору його членів проводитиме комісія, сформована Експертною радою з питань цифровізації при президентові. Саму цю раду ще теж доведеться сформувати в майбутньому. Це викликало критику опозиційних депутатів під час обговорення законопроєкту в парламенті. Депутат Ярослав Юрчишин (об'єднання "Справделивість") назвав президентських орган "квазіутворенням", яке "буде мати дуже суттєві функції". Він застеріг, що до складу Експертної ради можуть увійти представники нинішнього регулятора ринку.

Читайте також: Цифровізація хаосу. Чому в Україні "течуть" персональні дані

Ухвалений у першому читанні законопроєкт частково критикують і в міністерстві цифрової трансформації та експертному центрі BRDO. Експерти звертають увагу: комісія може отримати нові повноваження, які відсутні в нинішнього регулятора і не передбачені директивами ЄС. Зокрема, мова йде про обов'язкову ідентифікацію абонентів мобільного зв’язку в Україні.

На суттєвому доопрацюванні законопроєкту до другого читання наполягають і в науково-експертному управлінні парламенту і комітеті з питань євроінтеграції.

Дивитись відео 01:20

Комунікації майбутнього: 6G у Європі вже 2030 року? (27.04.2021)

DW.COM

Верховна Рада ухвалила закон про "податок на Google"

Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт, який має на меті урівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими.  

Аудіо й відео до теми

5G в Україні: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (14.07.2020)  

Реклама

Докладно

Роберт Габек і Анналена Бербок (Зелені), кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц, голова Вільних демократів Крістіан Лінднер і співголова СДПН Норберт Вальтер-Бор'янс

Наступника Меркель хочуть обрати на початку грудня

У Німеччині розпочалися переговори про формування коаліційного уряду. Учасники обіцяють не затягувати дискусії.  

Металургійний завод в Маріуполі (архівне фото)

НБУ погіршив прогноз росту економіки України у 2021 році

Через пандемію та високі ціни на енергоносії ВВП зростатиме в 2021 році повільніше, ніж прогнозував НБУ раніше.  