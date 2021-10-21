Рада планує вивести регулятора телекомринку з підпорядкування президента

Верховна Рада України в четвер, 21 жовтня, підтримала в першому читанні законопроєкт про створення нового державного органу - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. За ініціативу, подану профільним комітетом з питань цифрової трансформації, проголосували 230 народних депутатів. Щоб стати чинним, документ має ще пройти друге читання в парламенті та отримати підпис президента.

Мета законопроєкту - створити на телекомунікаційному ринку нового галузевого регулятора. На відміну від нинішнього органу - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), - нова комісія не буде підконтрольна президентові. Натомість її повинен буде створити Кабінет міністрів України, а президентові і парламенту регулятор буде лише звітувати.

Читайте також: Сейм Польщі ухвалив спірний закон про телерадіомовлення

Сімох членів комісії, згідно з законопроєктом, обиратимуть на відкритому конкурсі. У разі ухвалення закону, це вже буде третій подібний орган за останні 17 років. Після створення першої комісії у 2004 році між урядом та адміністрацією президента не вщухав конфлікт щодо впливу на державний орган, який, зокрема, видавав компаніям цінні ліцензії на мобільний зв'язок та розвиток нових технологій. 2011 року тодішній президент Віктор Янукович своїм указом створив другу комісію, яку повністю підпорядкував собі.

За вплив на регулятора галузі зв'язку довгий час змагались президент і Кабмін

Як ідеться у пояснювальній записці до ухваленого в четвер законопроєкту, нинішній вплив президента на регулятора телекомунікаційного ринку, зокрема, пряме призначення ним членів комісії, суперечить директивам ЄС та рішенням Конституційного суду України. До того ж, діяльність нинішнього регулятора НКРЗІ впорядковується законом "Про телекомунікації". Тоді як з 2022 року його фактично замінює нещодавно прийнятий закон "Про електронні комунікації".

Критики наполягають на доопрацюванні

Утім, в парламенті звернули увагу: глава держава зберігатиме вплив на регулятора, адже конкурс з відбору його членів проводитиме комісія, сформована Експертною радою з питань цифровізації при президентові. Саму цю раду ще теж доведеться сформувати в майбутньому. Це викликало критику опозиційних депутатів під час обговорення законопроєкту в парламенті. Депутат Ярослав Юрчишин (об'єднання "Справделивість") назвав президентських орган "квазіутворенням", яке "буде мати дуже суттєві функції". Він застеріг, що до складу Експертної ради можуть увійти представники нинішнього регулятора ринку.

Читайте також: Цифровізація хаосу. Чому в Україні "течуть" персональні дані

Ухвалений у першому читанні законопроєкт частково критикують і в міністерстві цифрової трансформації та експертному центрі BRDO. Експерти звертають увагу: комісія може отримати нові повноваження, які відсутні в нинішнього регулятора і не передбачені директивами ЄС. Зокрема, мова йде про обов'язкову ідентифікацію абонентів мобільного зв’язку в Україні.

На суттєвому доопрацюванні законопроєкту до другого читання наполягають і в науково-експертному управлінні парламенту і комітеті з питань євроінтеграції.