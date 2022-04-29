 Путін у робі ув′язненого та з бананом на голові на багатоповерхівці в Кельні | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 30.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Вікно в Німеччину

Путін у робі ув'язненого та з бананом на голові на багатоповерхівці в Кельні

Володимир Путін став жертвою бананізму. Відомий німецький художник зобразив президента Росії на стіні будинку в центрі Кельна - у тюремній робі та з бананом на голові.

Володимир Путін із бананом на голові на одній із багатоповерхівок у Кельні

Володимир Путін із бананом на голові на одній із багатоповерхівок у Кельні

Кельнський художник Томас Баумґертель (Thomas Baumgärtel), відомий як "розпилювач бананів", зобразив президента Росії Володимира Путіна на протестному плакаті. Величезний банер розтягнуто на стіні одного з висотних будинків у центрі Кельна, його добре помітно здалеку. Путін одягнений у тюремну робу, на грудях - напис "put in prison", який з англійської перекладається як "посадити у в'язницю" і водночас співзвучний із прізвищем політика. На голові - жовта шапка у формі банана.

Протестний плакат десятиметрової висоти із зображенням Путіна - це політичний вислів, зазначив Томас Баумґертель в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa. На думку художника, демократичний рух в Україні потребує повної солідарності проти "вбивці та злочинця".

Художник прийняв сім'ю біженців із України

Коли до Німеччини ринув потік біженців з України, художник Томас Баумґертель прийняв у себе київську сім'ю із трьох людей: хлопця, його маму та бабусю. Батькові не дозволили залишити країну. 62-річний Томас Баумґертель вирішив навчити 17-річного Іллю Курочку не лише мистецтву малювання методом розпилення, а й тому, як в одній картині можна поєднати мистецтво, свободу та політику. Вони разом уже створили свою першу роботу - пацифік (він же - peace) із двох бананів у кольорах українського прапора. Для Іллі, як він сам зізнався в одному з репортажів суспільно-правового телеканалу WDR, це своєрідна психотерапія - далеко від батьківщини, яку йому довелося покинути через війну.

Об'ємний банан біля Кельнського собору, 1998 рік. Так Томас Баумґертель вирішив закликати церкву до діалогу

Об'ємний банан біля Кельнського собору, 1998 рік. Так Томас Баумґертель вирішив закликати церкву до діалогу

Читайте також: "Бананізм" у мистецтві або "Total Banane"

Ілля Курочка брав участь і у створенні банера із зображенням Путіна. Українська сім'я знайшла у кельнського художника свій другий дім. Бабуся Тамара готує українські борщі, обидві сім'ї збираються на вечерю за великим столом.

Знамениті банани Томаса Баумґертеля

Багато художників мають свій "чорний квадрат" - головний символ творчості. У Томаса Баумґертеля це банан. У 1986 році таємничий незнайомець вперше намалював бананове графіті на дверях кельнської галереї сучасного мистецтва. Це був Томас Баумґертель - у ті часи ще студент, який вивчав психологію та мистецтво. З того часу він намалював понад 4000 бананів, які позначали входи до художніх галерей, музеїв сучасного мистецтва та місць, пов'язаних з альтернативною культурою.

Стандартний банан Томаса Баумґертеля. Кельн, 2020 рік

"Стандартний" банан Томаса Баумґертеля. Кельн, 2020 рік

Його банани з'являлися не лише в Німеччині, а й далеко за її межами - наприклад, на фасаді Музею сучасного мистецтва (МоМА) у Нью-Йорку. Банан став своєрідним підписом художника.

Банан як заклик до вакцинації проти коронавірусу

На самому початку національної кампанії з вакцинації в Німеччині художник "вакцинував" графіті свого культового банана та розмістив його на фасадах центрів вакцинації та клінік. Незабаром його робота під назвою "Вакцинація банана" пішла з аукціону за 13 200 євро, а отримані кошти спрямували компанії Covax Unicef, яка займається розповсюдженням вакцин від коронавірусу в бідних країнах.

Вакцинація банана Томаса Баумґертеля

Вакцинація банана Томаса Баумґертеля

Ердоган та Трамп теж стали жертвами бананізму

Восени 2016 року Томас Баумґертель на знак солідарності з сатириком та німецьким телеведучим Яном Бемерманном (Jan Böhmermann), якого почали переслідувати за сатиричний вірш на адресу турецького президента Ердогана, створив скандальний колаж, на якому було зображено президента Туреччини в сорочці та краватці, але без штанів та з бананом між сідницями. У відповідь митець отримав численні погрози від прихильників Ердогана в Німеччині і якийсь час перебував під охороною поліції.

Свого часу Баумґертель зобразив Дональда Трампа з бананом у роті, що теж захоплення серед шанувальників американського політика не викликало.

Дивитись відео 02:10

Kalush Orchestra збирає гроші для українських біженців

 

Також за темою

Internally displaced people from Mariupol and nearby towns arrive at a refugee center fleeing from the Russian attacks, in Zaporizhzhia, Ukraine, Thursday, April 21, 2022. Mariupol, which is part of the industrial region in eastern Ukraine known as the Donbas, has been a key Russian objective since the Feb. 24 invasion began. (AP Photo/Leo Correa)

Українські біженці в Німеччині 29.04.2022

Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Багато хто, шукаючи прихистку, виїхав з країни. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.

ARCHIV 2008 - Eine Gasdruckanzeige an der Pipeline von Gazprom in Bojarka in der Nähe von Kiew, Ukraine (Archivfoto vom 12.02.2008). Der staatliche russische Gaskonzern Gazprom wird von diesem Dienstag (02.09.2008) an seine Lieferungen nach Deutschland bis voraussichtlich Donnerstag einschränken. Der Grund seien Wartungsarbeiten, teilte das Unternehmen am Montag (01.09.) in Moskau mit. Während der Reparaturen werde der Konzern seine Kunden mit höheren Lieferungen durch andere Pipelines entschädigen. Betroffen von den Arbeiten sei die Jamal-Europa-Pipeline durch Polen und Weißrussland. Foto: Sergey Dolzhenko (zu dpa 0039 vom 02.09.2008) +++ dpa-Bildfunk +++

Росія припиняє постачання газу також до Болгарії 26.04.2022

62-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини вівторка, 26 квітня.

Polen Geflüchtete aus der Ukraine in Korczowa. Foto: Abbas Al-khashali/DW 8.3.2022

Біженці з України у Німеччині: як оформити документи, які соціальні гарантії 14.03.2022

Дедалі більше українців шукають у Німеччині прихисток від війни, розв'язаної Росією проти України. На що треба зважати у питаннях житла і соціального захисту для біженців - у статті DW.