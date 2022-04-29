Путін у робі ув'язненого та з бананом на голові на багатоповерхівці в Кельні

Кельнський художник Томас Баумґертель (Thomas Baumgärtel), відомий як "розпилювач бананів", зобразив президента Росії Володимира Путіна на протестному плакаті. Величезний банер розтягнуто на стіні одного з висотних будинків у центрі Кельна, його добре помітно здалеку. Путін одягнений у тюремну робу, на грудях - напис "put in prison", який з англійської перекладається як "посадити у в'язницю" і водночас співзвучний із прізвищем політика. На голові - жовта шапка у формі банана.

Протестний плакат десятиметрової висоти із зображенням Путіна - це політичний вислів, зазначив Томас Баумґертель в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa. На думку художника, демократичний рух в Україні потребує повної солідарності проти "вбивці та злочинця".

Художник прийняв сім'ю біженців із України

Коли до Німеччини ринув потік біженців з України, художник Томас Баумґертель прийняв у себе київську сім'ю із трьох людей: хлопця, його маму та бабусю. Батькові не дозволили залишити країну. 62-річний Томас Баумґертель вирішив навчити 17-річного Іллю Курочку не лише мистецтву малювання методом розпилення, а й тому, як в одній картині можна поєднати мистецтво, свободу та політику. Вони разом уже створили свою першу роботу - пацифік (він же - peace) із двох бананів у кольорах українського прапора. Для Іллі, як він сам зізнався в одному з репортажів суспільно-правового телеканалу WDR, це своєрідна психотерапія - далеко від батьківщини, яку йому довелося покинути через війну.

Об'ємний банан біля Кельнського собору, 1998 рік. Так Томас Баумґертель вирішив закликати церкву до діалогу

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Ілля Курочка брав участь і у створенні банера із зображенням Путіна. Українська сім'я знайшла у кельнського художника свій другий дім. Бабуся Тамара готує українські борщі, обидві сім'ї збираються на вечерю за великим столом.

Знамениті банани Томаса Баумґертеля

Багато художників мають свій "чорний квадрат" - головний символ творчості. У Томаса Баумґертеля це банан. У 1986 році таємничий незнайомець вперше намалював бананове графіті на дверях кельнської галереї сучасного мистецтва. Це був Томас Баумґертель - у ті часи ще студент, який вивчав психологію та мистецтво. З того часу він намалював понад 4000 бананів, які позначали входи до художніх галерей, музеїв сучасного мистецтва та місць, пов'язаних з альтернативною культурою.

"Стандартний" банан Томаса Баумґертеля. Кельн, 2020 рік

Його банани з'являлися не лише в Німеччині, а й далеко за її межами - наприклад, на фасаді Музею сучасного мистецтва (МоМА) у Нью-Йорку. Банан став своєрідним підписом художника.

Банан як заклик до вакцинації проти коронавірусу

На самому початку національної кампанії з вакцинації в Німеччині художник "вакцинував" графіті свого культового банана та розмістив його на фасадах центрів вакцинації та клінік. Незабаром його робота під назвою "Вакцинація банана" пішла з аукціону за 13 200 євро, а отримані кошти спрямували компанії Covax Unicef, яка займається розповсюдженням вакцин від коронавірусу в бідних країнах.

Вакцинація банана Томаса Баумґертеля

Ердоган та Трамп теж стали жертвами бананізму

Восени 2016 року Томас Баумґертель на знак солідарності з сатириком та німецьким телеведучим Яном Бемерманном (Jan Böhmermann), якого почали переслідувати за сатиричний вірш на адресу турецького президента Ердогана, створив скандальний колаж, на якому було зображено президента Туреччини в сорочці та краватці, але без штанів та з бананом між сідницями. У відповідь митець отримав численні погрози від прихильників Ердогана в Німеччині і якийсь час перебував під охороною поліції.

Свого часу Баумґертель зобразив Дональда Трампа з бананом у роті, що теж захоплення серед шанувальників американського політика не викликало.