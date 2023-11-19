Путін візьме участь у віртуальному саміті G20 - росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у віртуальному саміті Великої двадцятки (G20), що запланований на 22 листопада. Про це в неділю, 19 листопада, повідомив російський державний телеканал "Росія 1". Телеканал стверджує, що "російський президент та лідери західних країн вперше за довгий час можуть стати учасниками одного й того ж заходу".

Путін обмежив свої закордонні візити після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арештза звинуваченням у незаконній депортації дітей з окупованих територій України. Через це він пропустив, зокрема, саміт групи країн з ринками, що розвиваються - БРІКС - у серпні у Південно-Африканській Республіці (ПАР) і саміт лідерів Великої двадцятки у Делі у вересні.

Сам Путін раніше заявляв, що утримався від поїздок на саміти БРІКС та G20 для того, щоб "не створювати проблеми друзям, які їх організовують".

Віртуальний саміт G20

Проведення віртуального саміту Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, що головує у G20, анонсував ще у вересні. Окрім країн-членів групи, до участі в ньому запрошені дев’ять країн-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.

Віртуальний саміт має підбити підсумок цьогорічного головування Індії, яке завершується 30 листопада. Також під час заходу планують обговорити впровадження рішень, ухвалених на зібранні у вересні.

Путін може не потрапити на наступний саміт G20

Наступного року у G20 головуватиме Бразилія. Саміт Великої двадцятки має відбутися у листопаді 2024 року, але Володимир Путін може не потрапити і на нього.

Під час останнього зібрання лідерів групи президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що президента РФ не заарештують за ордером МКС, якщо він прибуде на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро наступного року. Втім, вже за кілька днів да Сілва фактично відмовився від своєї попередньої заяви. "Я не знаю, чи бразильське правосуддя затримає його. Це вирішує судова система, а не уряд", - сказав він.