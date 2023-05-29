Путін схвалив вихід РФ з договору про збройні сили в Європі

Договір про армії в Європі встановлює обмеження на кількість військової техніки. Для завершення виходу Росії з нього знадобиться приблизно пів року.

Президент Росії Володимир Путін схвалив денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі. Про підписання ним відповідного закону повідомили на російському порталі правової інформації в понеділок, 29 травня.

Ця угода встановлює для країн-учасниць обмеження на кількість звичайних озброєнь і бойової техніки. Квоти стосуються артилерії, танків, броньованих машин, літаків і гелікоптерів.

У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що для завершення процесу виходу Росії з договору, відповідно до його положень, знадобиться близько пів року.

Читайте також: РФ відмовилася надавати ОБСЄ щорічні дані про армію

Документ підписали у 1990 році в Парижі на той час 16 держав-членів Північноатлантичного альянсу (Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) і шість держав Організації Варшавського договору (Болгарія, Польща, Румунія, СРСР, Угорщина та Чехословаччина). Він набув чинності у листопаді 1992 року.

У 1999 році договір хотіли адаптувати з огляду на нову політичну реальність. Проте країни НАТО не стали ратифікувати його. Країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія) та низка балканських держав (Словенія, Албанія та Хорватія) відмовилися приєднуватись до угоди.

Учасники угоди вимагали від Росії виконання зобов'язань з виведення військ із Грузії та Молдови. У 2007 році РФ призупинила свою участь в договорі, а в 2015 році - участь у засіданнях спільної консультативної групи з угоди.

Читайте також: Росія і Білорусь підписали угоду про ядерну зброю