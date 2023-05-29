Путін схвалив вихід РФ з договору про збройні сили в Європі

Документ підписали у 1990 році в Парижі на той час 16 держав-членів Північноатлантичного альянсу (Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) і шість держав Організації Варшавського договору (Болгарія, Польща, Румунія, СРСР, Угорщина та Чехословаччина). Він набув чинності у листопаді 1992 року.
У 1999 році договір хотіли адаптувати з огляду на нову політичну реальність. Проте країни НАТО не стали ратифікувати його. Країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія) та низка балканських держав (Словенія, Албанія та Хорватія) відмовилися приєднуватись до угоди.
Учасники угоди вимагали від Росії виконання зобов'язань з виведення військ із Грузії та Молдови. У 2007 році РФ призупинила свою участь в договорі, а в 2015 році - участь у засіданнях спільної консультативної групи з угоди.