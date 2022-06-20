Президентом Колумбії обрали колишнього партизана

У Колумбії президентом вперше обрали представника лівих сил - колишнього партизана Густаво Петро. Як повідомила виборча комісія Колумбії в понеділок, 20 червня, у другому турі виборів він здобув перемогу над мільйонером-консерватором Родольфо Ернандесом.

Петро отримав, за попередніми даними, близько 50,4 відсотка голосів, а на підтримку Ернандеса висловилося близько 47,3 відсотка виборців. Ернандес уже привітав Петро з перемогою та висловив готовність конструктивно співпрацювати з ним.

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз вказали на чесний і прозорий перебіг виборів у Колумбії. Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання на плідну співпрацю з новим колумбійським президентом.

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Колишній партизан із лівого угруповання

62-річний Петро в молодості приєднався до лівого повстанського угруповання М-19 і два роки провів у в'язниці. Згодом він відмовився від збройної боротьби, працював дипломатом у Бельгії та обіймав посаду мера Боготи.

Петро в рамках передвиборної кампанії обіцяв провести реформи в Колумбії, зокрема, запровадити податок на багатство, ухвалити надзвичайну програму боротьби з голодом, відмовитися від нафти й газу та зробити ставку на відновлювані енергоносії.

Колумбія - друга за чисельністю населення країна Південної Америки. Більшість 50-мільйонного населення традиційно дотримуються консервативних поглядів. У країні сильне соціальне розшарування, але через насильство з боку повстанських угруповань під час тривалого збройного конфлікту представники лівих у Колумбії досі мали недобру репутацію.

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