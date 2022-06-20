 Президентом Колумбії обрали колишнього партизана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2022

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Новини

Президентом Колумбії обрали колишнього партизана

Густаво Петро став першим лідером лівих на посаді президента за всю нову історію Колумбії. Він пообіцяв проводити політику розуміння та діалогу.

Новий президент Колумбії Густаво Петро

Новий президент Колумбії Густаво Петро

У Колумбії президентом вперше обрали представника лівих сил - колишнього партизана Густаво Петро. Як повідомила виборча комісія Колумбії в понеділок, 20 червня, у другому турі виборів він здобув перемогу над мільйонером-консерватором Родольфо Ернандесом.

Петро отримав, за попередніми даними, близько 50,4 відсотка голосів, а на підтримку Ернандеса висловилося близько 47,3 відсотка виборців. Ернандес уже привітав Петро з перемогою та висловив готовність конструктивно співпрацювати з ним.

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз вказали на чесний і прозорий перебіг виборів у Колумбії. Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання на плідну співпрацю з новим колумбійським президентом.

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Колишній партизан із лівого угруповання

62-річний Петро в молодості приєднався до лівого повстанського угруповання М-19 і два роки провів у в'язниці. Згодом він відмовився від збройної боротьби, працював дипломатом у Бельгії та обіймав посаду мера Боготи.

Петро в рамках передвиборної кампанії обіцяв провести реформи в Колумбії, зокрема, запровадити податок на багатство, ухвалити надзвичайну програму боротьби з голодом, відмовитися від нафти й газу та зробити ставку на відновлювані енергоносії.

Колумбія - друга за чисельністю населення країна Південної Америки. Більшість 50-мільйонного населення традиційно дотримуються консервативних поглядів. У країні сильне соціальне розшарування, але через насильство з боку повстанських угруповань під час тривалого збройного конфлікту представники лівих у Колумбії досі мали недобру репутацію.

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