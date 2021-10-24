У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона

Влада Колумбії повідомила про затримання найбільш розшукуваного наркобарона країни Дайро Антоніо Усуги, який відомий за прізвиськом Отоніель. Як повідомили в уряді країни у суботу, 23 жовтня, цього ватажка злочинного угруповання Clan del Golfo було затримано у лісистій місцевості неподалік від кордону з Панамою на північному заході Колумбії.

В спецоперації з затримання Усуги, який понад 10 років переховувався від влади, брало участь близько 500 поліцейських та 22 гелікоптерів. Одного поліцейського під час операції було вбито, повідомляє агенція новин AFP. "Це найзначніший удар по наркоторгівлі в нашій країні в цьому столітті", - заявив президент Колумбії Іван Дуке в своєму відеозверненні. За його словами, затримання Усуги можна порівняти лише з вбивством силами безпеки у 1993 році знаменитого наркоторговця Пабло Ескобара.

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Усугу показали закованим у наручники під час прямої телевізійної трансляції. Після затримання його перевезли до столиці країни Боготи, де його утримуватимуть за посилених заходів безпеки.

Жив у лісі й спав просто неба

50-річний Усуга в минулому брав участь в бойових діях проти колумбійського уряду у складі ліворадикального повстанського угруповання "Армія національного звільнення" (ELN), а потім перейшов до праворадикального воєнізованого угруповання "Об'єднані сили самооборони Колумбії" (AUC). Він очолив Clan del Golfo у 2012 році після вбивства силами безпеки його брата Хуана де Діоза. За його затримання Сполучені Штати Америки пропонували винагороду у розмірі 5 мільйонів доларів. У США ще у 2009 році проти Усуги було висунуто обвинувачення у скоєнні злочинів, країною було розпочато процедуру екстрадиції наркобарона.

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За даними колумбійської поліції, Усуга останнім часом переховувався у джунглях у регіоні Ураба, звідки він родом. Він не використовував мобільний телефон, а для управління підконтрольною йому кримінальною імперією використовував кур'єрів. Він завжди спав просто неба і ніколи не наближався близько до населених пунктів. За даними поліції, очолюване Усугою злочинне угруповання здійснювало свою діяльність у щонайменше 300 населених пунктах країни. Серед іншого, воно організовувало наркотрафік до Центральної Америки та США.