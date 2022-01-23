Президент Вірменії подав у відставку

Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку. Про це він повідомив у заяві, опублікованій на його офіційному сайті у неділю, 23 січня.

"Я дуже довго думав і після майже чотирьох років активної роботи ухвалив рішення подати у відставку з поста президента Вірменії. Це абсолютно не емоційне рішення і виходить із певної логіки", - йдеться у заяві.

За словами Саркісяна, нині президент Вірменії не має необхідних інструментів, щоб "вплинути на докорінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики", у тому числі не має можливості "накласти вето на закони, які вважає недоцільними для держави і народу". Коріння деяких проблем лежить у конституції країни, вважає політик. Вірменія, на його думку, є "парламентською республікою за формою, але не за змістом".

Саркісяна обрали президентом Вірменії у 2018 році, ще до набуття чинності нинішньої конституції Вірменії. Внаслідок поправок до Основного закону форма правління у Вірменії змінилася з напівпрезидентської на парламентську, більшість повноважень перейшла до прем'єр-міністра.