 Президент Вірменії подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2022

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Новини

Президент Вірменії подав у відставку

Рішення про відставку Армен Саркісян пов'язав із тим, що президент Вірменії не має можливості впливати на політику країни.

Армен Саркісян

Армен Саркісян

Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку. Про це він повідомив у заяві, опублікованій на його офіційному сайті у неділю, 23 січня.

"Я дуже довго думав і після майже чотирьох років активної роботи ухвалив рішення подати у відставку з поста президента Вірменії. Це абсолютно не емоційне рішення і виходить із певної логіки", - йдеться у заяві.

За словами Саркісяна, нині президент Вірменії не має необхідних інструментів, щоб "вплинути на докорінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики", у тому числі не має можливості "накласти вето на закони, які вважає недоцільними для держави і народу". Коріння деяких проблем лежить у конституції країни, вважає політик. Вірменія, на його думку, є "парламентською республікою за формою, але не за змістом".

Саркісяна обрали президентом Вірменії у 2018 році, ще до набуття чинності нинішньої конституції Вірменії. Внаслідок поправок до Основного закону форма правління у Вірменії змінилася з напівпрезидентської на парламентську, більшість повноважень перейшла до прем'єр-міністра.

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